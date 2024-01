Forudsigelse af aluminiumspris: spænding for kortsigtet volatilitet

Aluminiumspriserne forblev på kant efter endnu en række svage økonomiske tal i denne uge. Data fra TradingView viser, at spot-aluminiumprisen handlede til $2.300 per ounce torsdag, meget lavere end sidste uges højeste på $2.392. Det er fortsat 14 % under sit højeste punkt i 2023.

Udbud og efterspørgsel udfordringer

Aluminiumprisen trak sig tilbage efter de relativt svage PMI-tal for fremstilling fra Asien og andre industrilande. I Kina, som er den største forbruger, afslørede data fra National Bureau of Statistics (NBS), at PMI for fremstilling trak sig tilbage til 49 i december.

Samme tendens skete i USA, hvor en rapport fra ISM viste, at PMI for fremstilling steg en smule til 47,4. I Europa kom PMI-tallet også under 50. En PMI-værdi under 50 er normalt et tegn på, at fremstillingssektoren ikke klarer sig godt.

Aluminiumspriser har en tendens til at spore tendenser i fremstillings- og byggeindustrien. Det er fordi det blandt andet bruges til at fremstille genstande som vinduesrammer, fly- og autodele, redskaber og dåser.

Aluminium har også en tendens til at spore den globale pengepolitik. Det faldt i 2023, da centralbanker i USA og Europa intensiverede deres renteforhøjelseskampagne. Fed steg til et højdepunkt i to årtier på 5,50 %, mens Den Europæiske Centralbank (ECB) steg til et rekordhøjt niveau.

Høje renter påvirker aluminiumpriserne, fordi de påvirker forbrug og produktionsaktivitet. Der er tegn på, at Fed vil udsætte sine rentenedsættelser, efterhånden som krisen i Mellemøsten fortsætter. I en erklæring onsdag sagde Feds Tom Barkin, at Fed endda kunne hæve renten i år.

I mellemtiden har aluminium haft et forsyningsoverskud, hjulpet af en stærk russisk produktion. Dette forklarer, hvorfor lageret på London Metal Exchange (LME) varehuse er ved at hobe sig op. Mens vestlige lande har annonceret sanktioner mod Rusland, har udenlandske købere stadig lov til at købe dets aluminium.

Ser vi fremad, kan aluminiumpriserne klare sig godt, hjulpet af et opsving i den globale økonomi, efterhånden som centralbankerne begynder at lempe politikkerne. Dette forklarer, hvorfor priserne på jernmalm er steget markant i de seneste måneder.

Ydermere vil metallet blive understøttet af væksten i civil- og forsvarsindustrien. Også bilindustrien forventes at klare sig godt i år, drevet af ICE og elektriske køretøjer. I et nyligt notat sagde analytikere hos ING:

“Vores kortsigtede udsigter forbliver neutrale til bearish for efterspørgslen, og vi forudser ikke et væsentligt opsving før andet kvartal af 2024, som burde være udgangspunktet for rentenedsættelser fra den amerikanske centralbank.”

Aluminium pris prognose

Hvis vi ser på det daglige diagram, ser vi, at aluminiumprisen har været i et stabilt opsving i de seneste par uger. På det seneste er prisen dog trukket tilbage, efterhånden som bekymringen om Kinas økonomi aftog. I dette tilbagetog er aluminium faldet under det vigtigste støtteniveau på $2.362, det højeste sving den 2. oktober.

Aluminium forbliver over 50-dages og 25-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). Det nærmer sig også den første modstand i Andrews Pitchfork-værktøjet. Derfor formoder jeg, at metallet vil have en vis kortsigtet volatilitet og derefter vende tilbage i de kommende måneder. Mere upside vil blive bekræftet, hvis prisen bevæger sig over YTD-højden på $2.391.

