Efterhånden som indtjeningssæsonen er klar til at begynde i staterne og andre lande, har det fået nogle af os markedsobservatører til at undre sig over, hvordan Rusland klarer sig i øjeblikket, næsten to år efter sin invasion af Ukraine.

Der har været bemærkelsesværdig tavshed fra næsten alle russiske virksomheder (dem, der i hvert fald blev i Rusland, hvilket mange ikke gjorde), som holdt op med at rapportere fulde økonomiske resultater, da krigen med Ukraine tog fart. Nogle rapporterer nu slet ikke længere resultater.

Så der er ikke meget at gå efter undtagen partialer og fradrag – men det kræver ikke et geni at finde ud af, at Rusland sandsynligvis ikke klarer sig for godt.

Diamanter er ikke evigt

Der er to grunde, der stikker ud i øjeblikket. Den ene er, at Det Europæiske Råd den 3. januar annoncerede en ny optagelse på sin sanktionsliste i lyset af den igangværende Ukraine-krig.

Denne post var PJSC Alrosa – det største diamantfirma i verden og langt et af Ruslands største selskaber samlet set – samt Alrosas administrerende direktør.

Om beslutningen om at indføre den nye sanktion sagde EU, at:

Forbuddet mod russiske diamanter er en del af en G7-bestræbelse på at udvikle et internationalt koordineret diamantforbud, der har til formål at fratage Rusland denne vigtige indtægtskilde. De, der er udpeget [til sanktioner] er underlagt en indefrysning af aktiver, og EU-borgere og virksomheder har forbud mod at stille midler til rådighed for dem. Fysiske personer er desuden omfattet af et indrejseforbud, som forhindrer dem i at komme ind eller transit gennem EU’s territorier.”

Dette sker mindre end en måned efter, at EU allerede havde indført sin tolvte runde af storstilede sanktioner mod Rusland, som placerede 86 virksomheder og 61 personer på dens stadigt voksende liste over russiske sanktioner.

Ikke sådan en gas

Så er der det faktum, at der mindre end en uge før dette også var dårlige nyheder fra det naturgasproducerende selskab Gazprom.

Gazprom anses i vid udstrækning for stadig at være Ruslands største virksomhed efter markedsværdi, og sandsynligvis også dets største virksomhedsproducent af indtægter for landet.

Ifølge Reuters sendte Gazprom et brev ud den 19. december om deres ‘indtjening’. Selvom der ikke blev offentliggjort nogen fuldstændige resultater af selskabet, sagde det, at det forudsagde, at dets EBITDA snart ville falde med næsten 40 procent for regnskabsåret 2023 sammenlignet med 2022.

Dette er alvorligt, som de fleste investorer ved – EBITDA-tal (som står for ‘indtjening før renter, skat, afskrivninger og amortisering’) betragtes ofte som den eneste virkelig nøjagtige målestok for sundheden for en virksomheds pengestrøm og dermed dens bæredygtighed.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.