Ny Solana meme-mønt udfordrer Bonk, men kunne Memeinator dominere dem alle?

Efter at Bonk (BONK) slog bremserne i efter sin voldsomme stigning i de sidste to måneder, så forsøger en anden Solana meme-mønt Myro (MYRO) at tage over.

Er denne nye meme-mønt med hundetema et bedre køb i dag? Eller kunne forsalgshittet Memeinator (MMTR) være værd at investere i midt i prognoserne om et opsving i 2024?

Myro (MYRO) tager et stort skridt, mens Bonk falder

Solana-baserede Bonks pris steg til et rekordhøjt niveau på $0,00003416 i december, da meme-tokenet scorede store kryptobørsnoteringer. SOL’s stigning til priser over $123 kom, da BONK’s stigning hjalp den med at slå Pepe (PEPE) i markedsværdi.

Men BONK kæmper for momentum med et fald på 44% i de sidste to uger, hvilket kommer, mens SOL-prisen dykker under $100. Bonks markedsværdi er faldet fra over $1 milliard til omkring $621 millioner. Midt i denne nedtur for Bonk, er Myro (MYRO) så på vej til at blive den nye Solana økosystem hunde meme konge?

Myro er en meme-mønt opkaldt efter Solana-medstifter Raj Gokals kælehund. MYRO blev lanceret i november og ser ud til at dominere Solana-økosystemet for meme-mønter, og prisen har nået højdepunkter på $0,082.

Ifølge data fra CoinGecko er MYRO’s stigning i løbet af den seneste uge i øjeblikket på 304%. Med en prisstigning på mere end 40% på 24 timer nærmer MYRO sig en markedsværdi på $100 millioner og kan potentielt nå prisniveauet på $0,1.

Myro har en maksimal forsyning på 1 milliard MYRO, og dens hvidbog skitserer potentielle forsyningstilbud og aktiviteter. Selvom projektet kan få yderligere vind i sejlene i takt med, at meme-markedet får et nyt boost, så vil de langsigtede investorer sandsynligvis blive tiltrukket af en ny udfordrer, der skaber bølger på forsalgsmarkedet.

Memeinator (MMTR): Mere end en meme-mønt

En af ulemperne ved meme-mønterne har været deres iboende mangel på ægte nytteværdi. Mens Dogecoin og Shiba Inu har markeret sig i kryptorummet som de bedste meme-mønter, er de fleste andre meme-tokens falmet, efterhånden som den første hype har lagt sig.

The Memeinator (MMTR) er en ny AI-meme-kryptovaluta inspireret af det globale filmhit Terminator. Som en hyldest til franchisen kommer meme-projektet fra fremtiden med en klar mission: at fjerne den trussel, som de svage og værdiløse meme-mønter udgør for det bredere kryptorum.

Ægte nytteværdi i klart kortlagt gamification, staking og andre produktlanceringer kunne bringe det langt foran ikke-tilstrækkelige tokens, når det lanceres.

Hvorfor kunne Memeinator være en god langsigtet satsning?

I takt med at projektet fastcementerer sin status som en af de bedste meme-mønter at købe i 2024, så stiger tilliden til Memeinator.

Efter at være startet med 29 faser, tog fællesskabet et stort skridt fremad med en reduktion til 20. Tokenonics nød godt af dette med 129 millioner af de 1 milliard MMTR, der blev afbrændt fra seks af de 9 faser.

Staking er også allerede live, mens det voksende fællesskab ikke kun ses med deltagelsen i $250k Virgin Galactic giveaway, men også i engagementet på de sociale medier. Ifølge oplysninger på Memeinators hjemmeside har projektet tiltrukket over 7.000 og 11.000 medlemmer på tværs af sine Discord- og Telegram-kanaler.

Memeinators forsalg har rejst imponerende $3 millioner, da gaspedalen blev trådt i bund i fase 11 af token-salget. Den nuværende pris er $0,0186 og forventes at stige til $0,0292 i den sidste fase. I betragtning af styrken i Memeinators værditilbud, genopblomstringen af meme-mønter og de overordnede markedsudsigter, kan det betale sig at købe MMTR i dag på længere sigt.

MMTR’s værdi kan stige med yderligere 65% ved afslutningen af forsalget, hvor de fremhævede faktorer hjælper den med at udfordre den overordnede dominans. Er du interesseret i mere information om Memeinator? Tjek deres hvidbog ud her.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.