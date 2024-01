Krypto prisprognoser: Injective, Stacks, Pullix (PLX)

Kryptovalutapriserne var på tæerne mandag, da investorerne ventede på den næste SEC-beslutning om en Bitcoin ETF. Bitcoin steg igen til over $45.000, mens altcoins som Celestia, GMT, Filecoin og IOTA faldt kraftigt tilbage. Andre tokens som Solana og Avalanche fortsatte også med at falde. Denne artikel vil se nærmere på nogle af de bedste tokens som Injective (INJ), Stacks (STX) og Pullix (PLX).

Pullix prisprognose

Copy link to section

Pullix er en kommende kryptobørs, der i øjeblikket er i sin forsalgsfase. Udviklerne har som mål at revolutionere branchen ved at skabe en børs, der ligger i skæringspunktet mellem centraliserede (CEX) og decentraliserede børser (DEX). Målet er at skabe en hybridbørs, der gør det muligt for de handlende at købe og sælge tokens.

Børsbranchen er meget konkurrencepræget og mættet. Den er nu domineret af CEX-virksomheder som Binance, Coindesk, Kraken, KuCoin og OKX. Andre store spillere er DEX-virksomheder som dYdX, Uniswap og Vertex Protocol.

Derfor har Pullix som mål at revolutionere branchen ved at være en førende børs, der kombinerer CEX- og DEX-funktioner. Som et resultat sigter den mod at løse det likviditetsproblem, der findes i DeFi-branchen. Målet er også at have en meget sikker platform, der forhindrer hacking.

Pullix oplever fremgang i sit forsalg. Ifølge deres hjemmeside har de allerede rejst over $3 millioner fra de globale investorer. For at opnå dette har udviklerne lanceret flere kampagner, såsom en 10% token-bonus.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Just in: 🔥 The 10% token bonus is BACK for Stage 6! 🔥



Gain an extra 10% $PLX on top of your purchase before we sell out.🚀



All previous orders in Stage 6 that were credited with an 8% bonus will have an extra 2% added to them in the next 48hrs. ⏰#Pullix pic.twitter.com/yrbSQSH64V — Pullix (@Pullixmarkets) January 7, 2024

Du kan købe PLX-tokenet her. Men som med alle andre investeringer, så er der dog nogle faldgrupper ved at investere i token-forsalg. For det første kan det ikke garanteres, at tokenet vil stige op, når det børsnoteres.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Injective prisprognose

Copy link to section

INJ-diagram fra TradingView

Injectives INJ-token har været en af de bedst præsterende i det forløbne år. Det er steget fra mindre end $1,30 til over $45. Denne stigning er sket, selv om dens økosystem er forblevet ret lille. Derfor har nogle analytikere sat spørgsmålstegn ved, om denne stigning har været drevet af fundamentale forhold eller af venturekapitalfirmaer.

I mandags genoptog tokenet sin opadgående trend efterhånden som begejstringen for en spot Bitcoin ETF fortsatte. På det daglige diagram forblev tokenet over de 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit.

Injective nærmer sig også det vigtige modstandsniveau på 44,93 $, det højeste punkt i 2023. Relative Strength Index (RSI) og MACD fortsætter med at stige. Derfor er udsigterne for INJ-prisen neutrale indtil videre. Yderligere stigninger vil blive bekræftet, hvis prisen bevæger sig over sidste års højeste niveau på $44,93.

Stacks prisprognose

Copy link to section

STX-diagram fra TradingView

Prisen på Stacks (STX) har været stærkt opadgående, hvilket er hjulpet på vej af den stærke vækst i Bitcoins økosystem. Tokenet steg til et højdepunkt på $1,98, hvilket var meget højere end sidste års lavpunkt på $0,20. Det er steget over de 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit. Senest steg tokenet over den vigtigste modstand på $1.315, den højeste stigning den 20. marts.

STX-tokens Relative Strength Index (RSI) har bevæget sig tæt på det overkøbte niveau. Det ligger også over Ichimoku skyen. Derfor formoder jeg, at tokenet vil fortsætte med at stige, når køberne går efter nøglemodstanden på $2,50. Et kraftigt fald kan dog ikke udelukkes, efterhånden som investorerne sælger bitcoin ETF-nyhederne.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.