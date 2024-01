Helium (HNT), Internet Computer (ICP) priserne stiger; Pullix (PLX) rammer forsalgs milepæl

Helium (HNT) prisen er tilbage på over $7,00 efter at være steget med mere end 43 % inden for de seneste 24 timer. I mellemtiden handles Internet Computer (ICP) til over $13,00 efter at have steget 20% i samme periode.

Efterhånden som kryptoerne bliver grønne midt i Bitcoins stigning til højdepunkter på $47.000, så er stemningen vendt sig i retning af det nye kryptoprojekt Pullix’ (PLX) forsalg. Dette har boostet udsigterne til et potentielt prisudbrud, når PLX-tokenet officielt lanceres. Her er prisprognoserne for HNT, ICP og PLX.

Helium (HNT) prisen er klar, idet investorerne forventer en stigning til over $10

Helium er en af de vigtigste blockchain-platforme inden for Decentralized Public Infrastructure (DePin). Dens vækst i løbet af det seneste år er faldet sammen med et større skift mod decentraliseret trådløs infrastruktur. Den Solana-drevne platform har oplevet en anstændig stigning i volumen, efter at den annoncerede en opdatering af smarte kontrakt-implementeringer til protokollen.

HNT blev handlet til det laveste niveau på $4,74 mandag den 8. januar 2024. Dette følger de fald, der er set i den seneste uge, hvor Helium har reduceret sine gevinster fra højdepunktet på $7,40, der blev nået tidligere i slutningen af december.

Men da det bredere marked viste modstandsdygtighed midt i den mere og mere positive Bitcoin ETF-stemning, så bevægede ICP-prisen sig med tocifrede cifre natten over for at nå højdepunktet på $7,18 tirsdag morgen.

Bitcoins stigning forventes at fortsætte, og med specifikke priskatalysatorer på vej, så kunne HNT se frem til et nyt opadgående kapitel. Hvis køberne fortsætter med at diktere markedsstemningen, så vil Helium-prisen sandsynligvis forsøge at bryde ud til over $10.

Internet Computer (ICP) stiger i takt med, at aktiviteten på blockchainen stiger

Bortset fra det overordnede tyremarked, der driver gevinster på tværs af økosystemet, er ICP klar til en potentiel stigning på grund af stigningen i on-chain-aktivitet.

Ifølge DeFiLlama er den samlede fastlåste værdi (TVL) i dApps på protokollen, steget markant i de sidste to måneder. TVL lå på omkring $2,1 millioner i begyndelsen af november, men har nu oversteget $33 millioner.

ICP-prisen forbliver over en faldende trendlinje, som den brød under efter en ugentlig stigning på 87% i november 2023. Ifølge analytikerne kunne udbruddet føre til, at prisen på internetcomputeren ville stige til det primære modstandsniveau på over $20. Det stigende momentum vil sandsynligvis skubbe prisen til $31,69 og reload-niveauet fra oktober 2021 på omkring $43,27.

Pullix (PLX) tiltrækker investorer, da fase 6 af forsalget rammes

Pullix (PLX) kan hjælpe med at løse den likviditetsudfordring, som det decentraliserede finansøkosystem (DeFi) står over for i øjeblikket. Det kan også være løsningen på det kompromis, investorer står over for, når de bruger centraliserede børser. De seneste begivenheder omkring CEX-platforme og det stigende behov for det bedste fra både CEX’er og DEX’er giver Pullix en stærk position, når den endelig lanceres.

Det er potentialet for denne hybridbørs, der tiltrækker stor interesse fra hele markedet, med mere end $3,1 millioner rejst i det aktuelle forsalg.

I takt med at investorerne får del i de 60% af 200 millioner PLX, der er til rådighed for deltagerne i forsalget, er tokenets værdi steget fra $0,04 til $0,08. Tokenet kunne stige markant, efterhånden som forsalget tager fart. PLX kunne eksplodere, når forsalget slutter, og tokenet begynder at blive handlet på markedet.

Du kan finde ud af mere om Pullix her.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.