Low-cap altcoins klar til store stigninger i 2024: LINA, BITBOT og SUN

Kryptomarkedet forbliver en dynamisk branchen, og investorerne ser ud til at være mere tiltrukket af praktiske, anvendelige og smarte investeringer, når de interagerer med de digitale mønter i 2024. Selvom de førende aktiver dominerer tendenserne, så forbereder en række kryptoer under radaren sig på en markant vækst.

Linear Finance (LINA), Sun (SUN) og Telegram’s Bitbot (BITBOT) er blandt de mindre kendte kryptoprojekter, der er klar til betydelige prisstigninger i år.

Linear Finance (LINA)

Copy link to section

Linear Finance introducerer en avanceret blockchain med innovative værktøjer og en førsteklasses brugerflade, som gør kryptoinvestering nemt selv for nye spillere. De giver også brugerne adgang til optionshandel – et område, der engang kun var tilgængeligt for Wall Street-hajer.

Deres decentrale børs reducerer behovet for centraliserede platforme og tilbyder større sikkerhed og lavere gebyrer.

LINA, blockchainens originale mønt, handlede i en opsvingstilstand i løbet af denne offentliggørelse, og er oppe over 8% til den nuværende pris på $ 0,008253. Markedsværdien ligger på $48.404.708.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Ifølge eksperterne vil optionsmarkedet muligvis vokse eksponentielt i 2024, og Linear Finance ser ud til at være en perfekt kandidat til at drage fordel af denne optimisme.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

BitBot (BITBOT)

Copy link to section

BitBot er en Telegram-handelsbot, der har til formål at tilbyde privatinvestorerne en række værktøjer til at bevæge sig rundt på kryptovalutamarkedet uden at være afhængig af held eller lide en enorm risiko. Telegram-bots bliver mere og mere populære i den digitale aktivbranche, da de tilbyder innovative funktioner, som de handlende kan bruge til at booste deres indtjeningspotentiale.

Hvorfor bør du overveje Bitbot?

Copy link to section

Krypto-investorerne kunne muligvis være skeptiske overfor bothandel på grund af de mange eksempler på svindel i sektoren. For eksempel havde den Telegram-baserede handelsbot Unibot brugere, der mistede over $600K på grund af et enkelt hack.

Dette vil Bitbot gerne gøre noget ved, da de prioriterer brugernes sikkerhed. Den bruger det nøglefri system MPC, som forhindrer enhver part i at få adgang til eller se hele nøglen, hvilket giver løfte om nøjagtighed og forbedret privatlivssikkerhed.

Bitbot indeholder også anti-rug pull-funktioner, der forhindrer svindel, hvor udviklere pumper et aktiv, før de dropper det og forsvinder med brugernes penge.

BITBOT-indehaverne nyder godt af en række forskellige fordele, herunder et indbygget henvisningsprogram og kopihandel for nybegyndere og uerfarne brugere, som kan kopiere de erfarne markedsdeltageres handler.

Sol (SOL)

Copy link to section

THE Sun altcoin driver Tron-økosystemet, en avanceret blockchain, der er kendt for sin hastighed og skalerbarhed. Brugere anvender SUN-tokenet til belønning af indsatser, afstemning om governance og transaktionsgebyrer.

Tron har oplevet en stigende udbredelse i forskellige segmenter, herunder NFT’er og DeFi, hvilket skaber et lukrativt miljø, hvor SUN kan blomstre. Enkeltpersoner kan bruge altcoin til at tjene imponerende staking-belønninger, hvilket giver en chance for passiv indkomst.

SUN-indehavere kan også bidrage til blockchainens fremtidige mål via afstemning, hvilket cementerer en følelse af fællesskab og ejerskab. Desuden gør projektets lavere markedsværdi SUN til en undervurderet investeringsmulighed med et bemærkelsesværdigt opadgående potentiale.

SUN steg med 2,75% den foregående dag og handles til $0,007731. Markedsværdien ligger på $75.885.978.

Bitbots forsalg starter den 17. januar, og interesserede personer kan besøge projektets hjemmeside for at være på forkant med spillet.

Du kan også følge med i BITBOTs nuværende udvikling via deres sociale medieplatforme;

Bitbot på Telegram: https://t.me/BitBotOfficial

Bitbot på X (Twitter): https://twitter.com/Official_BitBot

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.