Pullix token-prognose efter SEC godkender Bitcoin ETF’er

Kryptovalutaerne er i fokus denne torsdag efter at Securities & Exchange Commission i USA endelig udstedte sin længe ventede godkendelse af Spot Bitcoin ETF’erne.

Hvorfor er en Bitcoin ETF så vigtig?

Den amerikanske tilsynsmyndighed godkendte i alt 11 ansøgninger til de nævnte børshandlede fonde i går aftes, hvilket også skubbede aktierne i Coinbase op, da kapitalforvalterne har valgt det som en depotpartner for ETF’erne.

Et nik fra SEC er meningsfuldt for kryptorummet, da Spot Bitcoin ETF’er forventes at øge den institutionelle interesse for BTC betydeligt. Bernstein-analytikere forventer for eksempel, at disse fonde vil forvalte omkring 10% af Bitcoins globale udbud i de kommende år.

Wall Street er også overbevist om, at tilstrømningen af institutionel kapital vil resultere i en massiv stigning i prisen på en Bitcoin. Tidligere på ugen sagde Standard Chartered, at verdens største kryptovaluta kunne nå $200.000 næste år, hvis Securities & Exchange Commission rent faktisk godkender ETF’erne.

Hvis denne stigning rent faktisk bliver til virkelighed, så er det tænkeligt, at den relaterede fordel også vil påvirke de andre kryptospillere, da Bitcoin er deres pejlemærke. Disse kunne omfatte nye projekter som Pullix.

Pullix er drevet af et originalt token

Pullix kunne drage fordel af den lovgivningsmæssige godkendelse af Bitcoin ETF’erne, da den er drevet af et originalt token, som kaldes “PLX”.

Så når de børshandlede fonde leverer det forventede boost til BTC, og det begynder at trække resten af markedet med sig, så kunne Pullix-tokenet begynde at bære frugt for dem, der investerede i det på et tidligt tidspunkt.

PLX koster i øjeblikket kun $0,08 og forventes at opleve det næste prishop om cirka 15 dage fra og med i dag, ifølge timeren på deres hjemmeside.

Pullix har indtil videre rejst langt over $3,3 millioner via det aktuelle forsalg, hvilket siger meget om den type efterspørgsel, som dette nye kryptotoken tiltrækker. Du kan finde ud af mere om PLX ved at klikke her.

Pullix ønsker at løse likviditetsproblemet

Pullix er i bund og grund en hybridbørs, der giver dig mulighed for at drage fordel af det bedste fra en centraliseret børs uden at skulle give afkald på det bedste fra en decentraliseret børs.

Pullix er overbevist om, at man ved at kombinere det positive fra begge parter kan løse det likviditetsproblem, der typisk er forbundet med DeFi-børser.

Det, der gør Pullix endnu mere interessant, er to ting. Den første er dens trade-to-earn-model, der i grove træk belønner for dig at gøre det du allerede elsker, dvs. at handle på kryptobørser.

For det andet deler platformen en del af sin omsætning med dem, der har investeret i dens originale PLX-token, hvilket fungerer som en spændende ny måde at tjene en fast passiv indkomst på. Er du interesseret i at finde ud af mere om Pullix og PLX-tokenet? Klik her for at besøge projektets hjemmeside.

Andre medvinde, der kunne hjælpe PLX

En af grundene til, at Pullix oplever en stor efterspørgsel på sit eget token i forsalget, er, at projektet satser fuldt ud på sikkerhed.

Interessant nok er en Bitcoin ETF ikke den eneste medvind, der kan gavne PLX eller kryptomarkedet i det hele taget i 2024. Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, forventes at sænke renten flere gange i år.

Dette er vigtigt, fordi penge har en tendens til at strømme ind i risikoaktiver som kryptovalutaer, når centralbanken bliver mere lempelig i sin pengepolitik. Medlemmer af FOMC annoncerede for nylig tre rentenedsættelser i 2024, hvilket Invezz rapporterede om her.

Sidst men ikke mindst, vil udbuddet af bitcoin blive halveret i april, hvilket historisk set har været en fordel for prisen. Dette er endnu en medvind, som også kunne afspejle sig hos de andre kryptovalutaer, herunder Pullix-tokenet. Du kan besøge Pullix hjemmesiden via dette link for at udforske de forskellige måder at investere i PLX-tokenet på.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.