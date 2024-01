Coinbase og Yellow Card indleder samarbejde om kryptoudbredelse i Afrika, ny hybridbørs lanceres

I et banebrydende træk i forbindelse med at forbedre krypto-tilgængeligheden i Afrika, har Coinbase, en førende amerikansk kryptobørs, indgået et strategisk samarbejde med Yellow Card, en afrikansk stablecoin-børs. Dette samarbejde har til formål at bringe økonomisk forbedring til millioner af mennesker i de nye vækstøkonomier på tværs af kontinentet.

I mellemtiden forbereder Pullix, en hybrid kryptobørs, sig til at omdefinere handelslandskabet med innovative løsninger – udover det aktuelle PLX-token-forsalg.

Coinbase og Yellow Card partnerskabet

Coinbases alliance med Yellow Card signalerer et afgørende øjeblik for udbredelsen af kryptovaluta i Afrika. Yellow Card, et Coinbase-porteføljeselskab, vil spille en afgørende rolle i udvidelsen af Coinbases tjenester til 20 afrikanske lande.

Fra februar vil partnerskabet give over halvdelen af Afrikas befolkning adgang til USD Coin (USDC), en stablecoin, der er knyttet til den amerikanske dollar, via Coinbase Wallet-appen.

Yellow Cards ekspertise inden for lokale betalingsmetoder vil blive udnyttet gennem integrationen af Yellow Card Widget i Coinbase Wallet-appen. Dette samarbejde har til formål at forenkle køb og overførsel af USDC for afrikanske brugere ved at tillade gebyrfrie transaktioner via e-mail og populære beskedapps som WhatsApp, iMessage og Telegram.

Desuden kan Yellow Card-brugere udnytte Base-kæden, en Ethereum layer 2-løsning, der er inkuberet af Coinbase, til omkostningseffektive transaktioner.

Ved at lægge vægt på USDC sigter Coinbase mod at tackle økonomiske udfordringer i regioner med høj inflation og afhængighed af pengeoverførsler. Partnerskabet er tænkt som en katalysator for øget økonomisk frihed på steder, der historisk set har manglet det, og baner vejen for etableringen af et moderne finansielt system.

Pullix bygger bro over kløften med en hybrid udvekslingsmodel

Mens Coinbase og Yellow Card gør fremskridt med at udvide kryptoadgangen i Afrika, så er Pullix klar til at omdefinere handelsoplevelsen med sin innovative hybride børsmodel. Pullix sigter mod at bygge bro mellem de decentraliserede og centraliserede børser for at tilbyde brugerne fordelene ved begge verdener.

Platformens unikke tilgang adresserer likviditetsproblemet indenfor decentraliseret finans (DeFi), hvilket har været en langvarig hindring, når det kommer til væksten hos de decentraliserede børser. Pullix tilbyder en samlet platform, der kombinerer styrkerne ved centraliserede og decentraliserede børser, hvilket giver brugerne problemfri adgang til likviditet og mulighed for at handle med forskellige aktiver globalt.

Pullix’ engagement i brugersikkerhed adskiller dem fra andre på kryptomarkedet. Brugerne bevarer deres aktiver, mens de drager fordel af sikkerhedsfunktionerne ved en centraliseret børs. Platformen tilbyder dyb likviditet, gearing på op til 1000:1 og en styringsmodel, der giver tokenholdere mulighed for at bidrage til markedsudvidelser og foreslå nye aktiver.

Pullix’ økosystem strækker sig ud over hybridbørsen og tilbyder en række funktioner, der imødekommer forskellige traderes behov. Platformen indeholder en udlånsprotokol til passiv indkomst, en decentraliseret, multikæde-udbytteoptimering kaldet VaultX og en decentraliseret finansiering (DeFi) og NFT-lanceringsplatform til spændende investeringsmuligheder.

Brugere kan deltage i yield farming, staking og likviditetsforsyning, samtidig med at de drager fordel af sikkerheden ved en ikke-forvaringspligtig udveksling. Platformens automatiserede løsninger, herunder AI-støttede handelsværktøjer og en kopihandelsfunktion, forbedrer brugernes handelsstrategier og potentielle overskud.

PLX-token forsalg og ‘Trade-to-Earn’-mekanisme

Kernen i Pullix er dets originale token, PLX, der er kryptomarkedets første “Trade-to-Earn”-kryptovaluta.

PLX-tokenholderne kan tjene øjeblikkelige belønninger for at handle på platformen og deltage i handelsudfordringer. Det, der adskiller PLX, er dens indtægtsdelingsmekanisme, der gør det muligt for tokenholdere at drage fordel af den daglige indtægt, der genereres af børsen.

I det aktuelle forsalg, der i øjeblikket er i sin sjette fase, vil 60% af PLX-tokens blive tildelt til de første deltagere, hvilket giver dem mulighed for at engagere sig i den unikke Trade-to-Earn-model. Forsalget, med et fast udbud på 200.000.000 PLX-tokens og en startpris på $0,04, er et attraktivt tilbud til de handlende, der er på udkig efter en ny måde at optjene belønninger på og bidrage til platformens likviditet.

Hvis du er interesseret, så koster PLX-tokenet $0,08 på nuværende tidspunkt, og prisen er sat til at stige i løbet af de næste 14 dage. Hvis man ser på tallene, er værdien af tokenet allerede fordoblet, og tidlige deltagere tæller allerede afkast. Hvis du vil deltage i Pullix’ forsalg, kan du besøge den officielle forsalgsside.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.