Kryptohandlere holder øje med Bitbot-lancering, fordi topøkonom siger, at ETF’er er en “game-changer”

Krypto er gået ind i en ny investeringsæra med spot Bitcoin ETF-handel, der går live for første gang i USA på torsdag. Efterhånden som markedsforventningen svulmer, siger en topøkonom, at denne udvikling kan sende kryptoinvesteringerne til et nyt niveau.

Midt i en kanonstart på spot-ETF’en, hvor Bitcoin (BTC) og krypto er i vælten, kunne den nye Telegram handelsbot Bitbot (BITBOT) så være endnu en game-changer for de handlende?

El-Erian siger, at ETF’erne vil udvide deltagelsen i kryptoinvesteringer

Mohamed El-Erian, præsident for Queens’ College i Cambridge og økonomisk chefrådgiver hos Allianz, har delt sit syn på, hvad SEC’s godkendelse af spot Bitcoin ETF’er betyder for kryptovaluta-sektoren, og bemærker, at det er “rigtigt” at kalde dette for en “game-changer”.

El-Erians kommentarer, der blev delt via hans officielle X-konto den 11. januar, kom, da Bitcoin ETF-markedet oplevede over $1,3 milliarder i volumen i de første par timers handel. Denne historiske dag faldt sammen med et kraftigt udsving i prisen på den toneangivende kryptovaluta, hvor BTC steg til over $48k, før “sælg nyheden”-presset trak den tilbage til omkring $46k.

El-Erian har kommenteret på spot-ETF-trenden, og hvad den kan betyde for Bitcoin-investering:

“Fortalerne har ret i at kalde dette for en “game changer” for #krypto som et finansielt aktiv / investering, men ikke som en potentiel global valuta. Denne #SEC-beslutning vil gøre mere end at uddybe og udvide deltagelsen i #Bitcoin #investering.”

Ud over at “imødegå bekymringer om legitimitet, der er drevet af de velkendte skandaler i de sidste par år”, er godkendelsen og handlen en bemærkelsesværdig udvikling, der forankrer krypto som et aktiv i investeringsverdenen. Dette bør være tilfældet på trods af, at ETF’erne ikke betyder, at Bitcoin vil vokse til en global valuta, bemærkede El-Erian.

Markedseksperterne siger, at enorme tilstrømninger til Bitcoin ETF’er kunne forårsage en Bitcoin-prisstigning, åbne muligheder og revolutionere det bredere kryptoinvesteringsområde. Det er denne voksende investeringsverden, som Bitbot (BITBOT) kunne omdefinere.

Hvad er Bitbot?

Bitbot er en Telegram-handelsbot, der er designet til at give privatinvestorer adgang til handelsværktøjer i institutionel klasse, og som lanceres i forsalg den 17. januar. Telegram-bots er brugerdefinerede handelsværktøjer eller apps, der gør det muligt for små handlende at drage fordel af Bitcoin-investeringsverdenen uden at stole på fornemmelser eller udsætte sig for visse risici.

Bitbot, et nyt projekt, indeholder betydelige forbedringer sammenlignet med Telegram-handelsbots, der i øjeblikket er på markedet.

Som den første ikke-frihedsberøvende handelsbot kan den prale af et nyt lag af sikkerhed. Med Bitbot har brugerne fuldstændig suverænitet over deres aktiver – dine nøgler, dine aktiver. De seneste angreb i Telegram bots økosystemet betyder, at Bitbots endelige lancering allerede er en meget imødeset begivenhed.

Ud over at udnytte MPC Custody og et nøglefrit system har Bitbot indbyggede Anti-MEV Bot- og anti-rug-funktioner, der tilføjer endnu et lag af beskyttelse mod ondsindede overvågningsbots eller potentielle svindelnumre.

BITBOT forsalget lanceres i næste uge

Forud for lanceringen af handelsplatformen er det originale BITBOT-token klar til forsalget. Dette er en mulighed for de handlende til at deltage i fællesskabet, handle og investere.

BITBOT vil være det styrende token og vil give adgang til en eksklusiv indtægtsdelingsmodel. Andre fordele ved at blive en del af Bitbot vil være adgang til funktioner som en gem scanner, kopihandel og passiv indkomst fra det indbyggede henvisningsprogram.

For at finde ud af mere om dette projekt, så kan du besøge dets hjemmeside. Tilmeld dig også mailinglisten for at modtage opdateringer, når forsalget går live den 17. januar 2024.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.