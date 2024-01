Kryptoprognose: Ivy (HBAR), Pepe (PEPE), Meme Moguls (MGLS)

Ethereums prisstigning i denne uge hjalp flere altcoins med at forsøge at komme højere op, da Bitcoin varierede midt i den betydningsfulde handelsdebut for spot-ETF’er. Ethereum Classic, Optimism og Arbitrum oplevede bemærkelsesværdige prisfremgange midt i markedets begejstring.

Her er prisprognoserne for Hedera (HBAR) og Pepe (PEPE). Meme Moguls (MGLS) er også i fokus her.

Prisen på Hedera (HBAR) kunne målrette $0,5 i 2024

Copy link to section

HBAR er det originale token på proof-of-stake netværket Hedera. HBAR, som nåede et rekordhøjt niveau på $0,56 i 2021, og kunne målrette dette niveau eller over, hvis de bredere markedsforhold forenes til en stærk opadgående katalysator.

Et kig på Hederas tekniske diagram over de seneste tre måneder viser en opadgående tendens, hvilket tyder på, at tyrene har mulighed for at overvinde de tab, vi har set i den seneste uge. Hvis priserne får nyt momentum, kan en overskridelse af grænsen på $0,1 bane vejen for en potentiel gentest af ATH.

Udbredelsen vil være nøglen til HBAR’s langsigtede udsigter, og den nylige alliance mellem Hedera og Algorand om DeRec, et decentraliseret system til gendannelse af wallets, kan bidrage til de mange katalysatorer i Hederas økosystem.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Pepe (PEPE): Er et nyt opadgående momentum muligt?

Copy link to section

Pepe’s pris er faldet mere end 6% i løbet af de sidste 24 timer, ned til $0,000001351 i skrivende stund. Meme-møntens handelsvolumen er også faldet med 36% i takt med, at negativiteten tager over.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Dagens handling følger et udbrud fra en faldende parallelkanal, hvor priserne nåede højder på $0,00000150. Kryptoanalytikeren Ali Martinez foreslog, at en fortsættelse kunne bringe $0,0000016 i spil, med en potentiel stigning til $0,0000019.

Selvom en faldende PEPE kunne ugyldiggøre denne positive prognose, hvilket kryptoanalytikeren fremhævede på X i torsdags, så peger kryptoprognoserne for 2024 på, at køberne har en chance for at vise deres autoritet.

Meme Moguls (MGLS): Et potentielt 100x-token?

Copy link to section

Meme Moguls (MGLS) er et nyt projekt i forsalgsfasen, hvis lancering vil betyde, at det bringer en unik play-to-earn-model til meme-mønt handelsverdenen. Efterhånden som kryptobranchen skaber bølger med markedsdebuten af spot Bitcoin ETF’erne, er de meme-baserede aktiver en anden sektor på dette marked, der oplever en hidtil uset interesse.

Virale meme-tokens som Solanas Bonk har føjet sig til et økosystem, der har Dogecoin, Shiba Inu og Pepe. Meme Moguls er børsen, hvor tradere kan nyde oplevelsen af simuleret handel med alle ikoniske meme-aktiver og tilbyde funktioner, der kan hjælpe med at gøre almindelige handlende til moguler.

Det originale MGLS-token vil drive dette økosystem, herunder i staking pools og andre belønningsmekanismer. MGLS ligger i øjeblikket på $0,0027 i fase 4 af forsalget og kan med sin sandsynlige markedsdominans blive en af de helt store perler i 2024.

Du kan finde flere oplysninger om Meme Moguls her.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.