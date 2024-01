Metacade tilføjer Cardano-spillet Outlaws Brawl og udvider dermed sit spiludbud på tværs af platforme.

Metacade (MCADE) fortsætter sit forsøg på at blive den bedste blockchain-baserede sociale gaming-platform, efter at den er braget ind i 2024 på baggrund af en vellykket offentlig beta-lancering ved udgangen af sidste år. Nye og spændende partnerskaber og milepæle i køreplanen har understøttet væksten i løbet af året og har fået momentum efter et meget vellykket forsalg.

Forud for, hvad der kunne blive et stort første kvartal for det bredere kryptorum, så ønsker play-to-earn-platformen nu at tage sin udvikling til næste niveau.

Hvad har Metacade oppe i ærmet, og hvad kunne dette betyde for det originale MCADE-token?

Metacade samarbejder med det populære Cardano-spil Outlaws Brawl

Copy link to section

Metacade startede året med nogle store nyheder, herunder en række partnerskaber med BandZaiGame, Space Mavericks og DOGAMI.

Denne fredag annoncerede Metacade, at de har indgået et samarbejde med Hell’ Hyenas Motorcycle Club (HHMC) for at kunne tilbyde Outlaws Brawl, et P2E-spil på Cardano på Metacade.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Det kæmpestore multiplayer first person shooter (FPS) actionspil har oplevet stor opmærksomhed, siden det blev præsenteret. HHMC siger, at de ønsker at udnytte blockchainen til at drive en spilstyrke, der minder om Counter Strike og Fortnite. Partnerskabet udvider Metacades gaming-rækkevidde på tværs af platforme til endnu et top blockchain-økosystem.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Dette kommer efter, at Metacade sluttede sig til Blockchain Game Alliance.

Samarbejdet blev annonceret tidligere på måneden og er endnu et vigtigt højdepunkt, som kunne få platformen til at udvide sit fremstød i økosystemet. P2E og Learn2Earn er ved at udvikle sig til store trends. I mellemtiden, efterhånden som flere mennesker får kendskab til blockchain-gaming og dets anvendelighed i den virkelige verden, så vil en platform som Metacade, der samler gamere, udviklere og investorer, kunne opleve en enorm fremgang.

Hvad lander på Metacade i 2024?

Copy link to section

Der er kun få dage til, at Metacade-fællesskabet vil blive opdateret om, hvad holdet har i vente i dette kvartal og resten af året.

Som det fremgår af den officielle X-konto, så vil Metacades direktør Russell Bennett komme med en opdatering på, hvad vi kan se frem til i 1. kvartal 2024 den 18. januar. Alle vil kunne få en snak med Metacade-chefen kl. 20 via YouTube. Se linket nedenfor:

I 2024 kunne den potentielle udvikling omfatte lanceringen af Metacade Grants programmet, introduktion af en NFT-markedsplads og et tidligt kig på AR/VR-spil.

Samtidig kan fællesskabet se frem til en række vigtige partnerskaber, der introducerer en række vigtige spil og konkurrencer på Metacade. Øverst på listen over opgaver finder man også markedsføring og deltagelse i globale kryptospil- og blockchain-events.

Men dette er ikke det hele. For at udfolde det fulde potentiale i sit økosystem har Metacade opstillet en ambitiøs køreplan. Ud over de digitale pas er onboardingen af større målgrupper på plads med cross-chain og Web2-funktioner.

MCADE udsigter

Copy link to section

Nyheden om Metacades seneste partnerskaber de seneste uger blev stort set druknet i den postyr, som spot Bitcoin ETF’erne oprettet forud for godkendelsen fra US Securities and Exchange Commission (SEC). Men nu hvor SEC endelig har givet deres godkendelse et årti efter den første spot-ETF-ansøgning, så er 10. januar 2024 nu blevet et skelsættende øjeblik, der forventes at give brændstof til det bredere kryptorum.

Gaming-økosystemet har oplevet sin egen fremgang i løbet af de sidste par år, og Metacade er godt positioneret til at udnytte dette. Yderligere vækst vil kunne hjælpe det originale tokens fremtidige pris, som på nuværende tidspunkt er tæt på $0,012, hvilket er langt under det højeste niveau på $0,045, som blev nået i maj sidste år.

Med alt det, der er i vente for Metacade økosystemet, så kunne dette betyde at MCADE-prisen rammer et nyt højdepunkt.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.