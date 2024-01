Tron, Bitcoin Cash, ICP priser stabile, mens Pullix forsalget intensiveres

Kryptovalutapriserne har svinget i de seneste dage, hvor investorerne har reageret på, at Securities and Exchange Commission (SEC) i denne uge har godkendt en spot Bitcoin ETF. Mens de fleste af dem steg kort tid efter, trak de sig derefter tilbage, og Bitcoin faldt fra $49.000 til $41.000.

Som jeg skrev om i fredags, så skyldtes dette fald en situation, der er kendt som at købe rygterne og sælge nyheden. I de fleste tilfælde har aktiver en tendens til at stige forud for en større begivenhed og derefter falde igen, når den egentlige nyhed kommer. I dette tilfælde skete faldet, fordi ETF-godkendelsen allerede var forventet og medregnet af investorerne.

Visse altcoins klarer sig godt

De fleste kryptovalutaer og Bitcoin-mining aktier efter ETF-godkendelsen. Visse altcoins klarer sig dog fortsat godt. Pullix er et nyt firma, der nu har rejst over $3,5 millioner i løbet de seneste par måneder. Du kan købe tokenet her.

På samme tid har nogle altcoins som Tron, Bitcoin Cash og Internet Computer klaret sig godt. Trons TRX-pris steg med mere end 5% i løbet af det sidste døgn, mens Bitcoin Cash steg med over 6%. Internet Computers ICP sprang med mere end 4%.

Disse altcoins steg af forskellige grunde, hvor spekulation var den mest sandsynlige årsag. I tilfældet af Tron og Bitcoin Cash mener analytikerne, at vi kunne se nogle ETF-forslag i løbet af de næste par måneder.

Den mest logiske konklusion er, at den næste ETF-kampplads vil handle om Ethereum, den næststørste krypto i verden. Der er dog bekymring for, at SEC ikke vil tillade ETF’en på grund af dens staking-funktion.

ETF’en forventes også at afvise en spot Tron ETF på grund af dets juridiske problemer med Justin Sun – grundlæggeren af platformen. I 2023 anklagede SEC Justin Sun for at gennemføre en større manipulationsnummer via Wash-handel.

En Bitcoin Cash ETF er bæredygtig på grund af dens lighed med Bitcoin. Det er dog usandsynligt, at virksomhederne vil ansøge om en BCH ETF på grund af dets lave volumen. Internet Computer steg efter Bitfinity rejste penge til at bygge et layer-2 netværk til Bitcoin.

Pullix token-salget fortsætter

Pullix er en virksomhed, der har som mål at blive en førende spiller i kryptobranchen. Dette vil de gøre ved at udfordre virksomheder som Uniswap, dYDx og Binance ved at skabe en hybridbørs, der kombinerer funktioner fra decentralisering (DEX) og centralisering (CEX).

Målet med denne tilgang er at tilbyde kunderne begge dele ved at sikre, at der er tilstrækkelig likviditet i økosystemet. Det er også målet at hjælpe kunder fra hele verden med at handle digitale aktiver til lavere gebyrer og med mindre risiko for tab.

Pullix gennemfører i øjeblikket et token-salg, mens de opbygger deres økosystem. Udviklerne har allerede rejst over $3,2 millioner fra investorerne. Disse købere kan deltage ved at bruge adskillige mønter som Bitcoin, Ethereum, BNB og Tether. Du kan læse Pullix’ hvidbog her.

Ligesom med andre aktiver er der en risiko ved at investere i Pullix. For det første er der en lovgivningsmæssig risiko, da SEC kunne hævde, at Pullix-tokenet er en finansiel sikkerhed. Der er også risiko for, at der ikke vil være stor efterspørgsel på tokenet, når det bliver børsnoteret. Dette betyder, at du bør udvise forsigtighed ved at bruge de bedste risikostyringsstrategier.

