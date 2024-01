Uranpriserne fortsatte med at stige, da bekymringerne for udbuddet fortsat var. Som et resultat steg Global X Uranium ETF (URA) til et højdepunkt på $31,50, dets højeste punkt siden januar 2013, hvilket gør den til en af de bedste resultater i år. Den er steget med mere end 400 % fra sit laveste punkt i 2020.

URA-tilstrømningen er stigende

Global X Uranium ETF er en af de største fonde i energiindustrien med over $2,7 milliarder i aktiver. På det seneste er flere investorer fortsat med at allokere kapital i fonden, efterhånden som efterspørgslen steg.

Data fra ETF.com viser, at fonden har haft tilgange i de seneste fem måneder i træk. I alt har det tilføjet over $370 millioner i aktiver. Denne tendens har hjulpet fonden til at nå sit højeste niveau i mere end et årti.

URA er en ETF, der giver investorer adgang til nogle af de største uranmineselskaber globalt. Nogle af dets største selskaber er Cameco, Nexgen Energy, Uranium Energy Corp og Paladin Energy. Det har også investeret i Sprott Physical, en fond, der besidder reelle uranaktiver.

De fleste virksomheder i URA ETF er fra Canada efterfulgt af Australien, USA, Sydkorea og Storbritannien. I de fleste tilfælde ses fonden ofte som en god indirekte måde at investere i uran på.

Uranpriserne har været i en kraftig opadgående tendens i de sidste par måneder, da efterspørgslen efter urankraft stiger. I Europa har lande som Tyskland og Frankrig besluttet at forlænge levetiden for deres urankraft, efter Rusland invaderede Ukraine.

Tilsvarende har Biden i USA øget investeringerne i uran, som han mener vil hjælpe landet med at bevæge sig til netto-nul i 2050. I en erklæring i sidste uge sagde en nøglechef i energiministeriet:

“At booste vores indenlandske uranforsyning vil ikke bare fremme præsident Bidens historiske klimadagsorden, men også øge USAs energisikkerhed, skabe godt betalende fagforeningsjob og styrke vores økonomiske konkurrenceevne.”

Samtidig er der bekymring for uranforsyninger. I en erklæring i sidste uge sagde Kazatomprom, den største uranvirksomhed i verden, at dens produktion vil være meget lavere end forventet. Det tilskrev denne afmatning til et kraftigt fald i svovlsyre, et afgørende element i dets minedrift.

URA ETF aktieanalyse

Når vi ser på det langsigtede månedlige diagram, ser vi, at URA ETF har været i en stærk optrend i lang tid. Senest steg fonden over nøglemodstanden på $27,85, det højeste punkt i november 2021. Den er også steget over 23,6% Fibonacci Retracement-niveauet, et positivt tegn.

Derfor er der en sandsynlighed for, at aktien vil fortsætte med at stige i de kommende måneder, da handlende sigter mod 38,2% retracement point til $40,62. Denne målpris er omkring 28,73 % over det nuværende niveau og er i overensstemmelse med min sidste URA-prognose.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.