Mantas DeFi-aktiver stiger hjulpet af LayerBank, Shoebill

Manta, en relativt ny modulær blockchain til nul-viden applikationer, er blevet et af de hurtigst voksende netværk i verden. Ifølge DeFi Llama er netværkets Total Value Locked (TVL) i dets DeFi-økosystem steget til rekordhøje 420 millioner dollars.

Denne værdi gør den til den tiende største kæde i verden. Det har endda overgået nogle af de mest kendte blockchains i verden som Cardano, Cronos, Mantle, EOS, MultiversX og Hedera Hashgraph.

DeFi TVL er et tal, der måler de samlede aktiver i et netværk. Det er et godt mål at sammenligne, om et netværk er aktivt, og om det har nogen brug i sit økosystem. Men i nogle tilfælde kan tallet være vildledende, især når disse aktiver kommer fra en lille gruppe mennesker.

LayerBank er den største del af Mantas økosystem. Det er en udlånsprotokol, der har akkumuleret over $325 millioner af aktiver. Dette beløb steg med mere end 13 % inden for de seneste 7 dage. Ifølge sin hjemmeside har netværket en markedsstørrelse på 480 millioner dollars med det lånte beløb på 58 millioner dollars.

8 DeFi dApps i Manta har en samlet TVL på over $1 million. Ud over LayerBank er de andre store dApps i økosystemet Shoebill, Quickswap, ApertureSwap og Steer Protocol.

Mantas vækst sker på et tidspunkt, hvor udviklerne kører Into the Blue og Manta New Paradigm airdrops. Into The Blue belønner sine brugere med 50 millioner MANTA-tokens, svarende til 5% af det samlede udbud. Til at begynde med er Manta et netværk drevet af velkendte blockchains som Celestia, Polygon, Optimism Stack og Polkadot. Det er bakket op af Polychain Capital og Binance. Netop i denne uge tilføjede Binance netværket til sin launchpool

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.