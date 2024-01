Indiens reale BNP-vækst vil ramme 7 procent i FY25, siger RBI-guvernør i Davos

Indiens økonomiske landskab er klar til at opleve et betydeligt opsving i det næste regnskabsår, som forudsagt af landets centralbank, Reserve Bank of Indias guvernør Shaktikanta Das.

Das talte på World Economic Forum 2024 til NDTV, forudsagde Das en robust real BNP-vækst på 7 %, parret med en modererende inflation tættere på den ideelle 4 %-grænse.

Disse optimistiske udsigter dukker op, efterhånden som Indien kommer sig efter de tumultariske virkninger af COVID-19-pandemien og de seneste geopolitiske omvæltninger.

Økonomisk opsving og vækst

Indiens vej til økonomisk genopretning har været præget af modstandskraft og tilpasningsevne. Nationen har navigeret gennem udfordringerne fra en global sundhedskrise og geopolitiske spændinger, der er opstået med en stærk vækstbane.

Das tilskriver dette det vedvarende momentum af økonomiske aktiviteter og forudsiger ikke blot en midlertidig stigning, men en vedvarende periode med vækst.

Denne fremskrivning af BNP-vækst på 7 % for det næste regnskabsår signalerer Indiens indtræden i en fase med langsigtet økonomisk ekspansion, der adskiller det fra mange andre økonomier, der stadig kæmper med pandemiens eftervirkninger.

Inflation og pengepolitik

Inflationen, som er en kritisk bekymring for både politikere og borgere, forventes i gennemsnit at ligge på omkring 4,5 % næste år, hvilket er tæt på linje med RBI’s toleranceniveau. Denne moderation tilskrives effektive pengepolitiske tiltag og rettidige statslige indgreb.

RBI’s strategiske tilgang har været medvirkende til at tæmme inflationspres og sikre, at det forbliver inden for håndterbare grænser. Denne balance mellem vækst og inflation understreger centralbankens rolle i at skabe et stabilt økonomisk miljø.

Sektorer, der sørger for vækst

Indiens forventede økonomiske vækst er bredt funderet, med flere nøglesektorer, der bidrager til disse positive udsigter. De samlede efterspørgselsforhold forbliver høje, og der er en mærkbar stigning i investeringerne.

Både den offentlige og den private sektors kapitaludgifter har været afgørende for at drive denne vækst. Derudover forventes landbrugssektoren, en hjørnesten i den indiske økonomi, at klare sig bedre i det kommende år. Disse faktorer tegner tilsammen et billede af en velafrundet og modstandsdygtig økonomi, der er klar til betydelig vækst.

Indien i global sammenhæng

På den globale arena står Indien som en ‘outlier’ midt i en udbredt afmatning i væksten. Mens andre lande fortsætter med at kæmpe med eftervirkningerne af pandemien og globale kriser som Rødehavskonflikten, skinner Indiens makroøkonomiske stabilitet igennem.

Denne modstandskraft positionerer Indien positivt i håndteringen af globale udfordringer og usikkerheder, hvilket markerer det som en nøglespiller i det globale økonomiske landskab.

Fintechs rolle i Indiens vækst

Et spændende aspekt af Indiens økonomiske fortælling er dets spirende fintech-rum. Innovationer som den digitale rupee og Unified Payments Interface (UPI) platformen har vakt global interesse, hvilket understreger landets fremskridt inden for digital finansiering.

Disse fremskridt styrker ikke kun Indiens indenlandske økonomiske rammer, men placerer det også i spidsen for global finansiel innovation. Den økonomiske prognose præsenteret af RBI-guvernør Shaktikanta Das afspejler en periode med optimistisk vækst og stabilitet for Indien.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.