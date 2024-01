Mantle EcoFund investerer i 6 økosystemvirksomheder

Mantle, et hurtigt voksende blockchain-netværk med over $145 millioner i DeFi-aktiver, har afsløret sine første økofond-investeringer. I en erklæring sagde udviklerne, at de ville give $10 millioner til syv virksomheder, der bygger i platformen.

Denne finansiering vil blive efterfulgt af yderligere $30 millioner investering fra Mirana Ventures i de kommende måneder. Disse investeringer vil bidrage til at vokse Mantles markedsandel i den stærkt konkurrenceprægede industri i de kommende måneder.

Udviklere vælger Mantle, en Ethereum-roll-up på grund af dets betydeligt lave gebyrer, hurtigere hastigheder, høj skalerbarhed og sikkerhed i Ethereum-grad. Ifølge dens hjemmeside vokser dets økosystem hurtigt, hvor de fleste af projekterne er inden for Decentralized Finance (DeFI) industrien efterfulgt af infrastruktur.

Nogle af de mest bemærkelsesværdige spillere i Mantle er Agni Finance, Ondo Finance, FusionX Finance og Stargate. I alt, ifølge DeFi Llama, har dette økosystem en samlet Total Value Locked (TVL) på mere end $145 millioner. 16 af disse dApps har over $1 million i aktiver.

Modtagerne af denne finansiering er i nøglebrancher. Merchant Moe Marshals bygger et AMM-likviditetshub for økosystemet. INIT Capital tilslutter sig på den anden side Mantle-netværket med dets likvide pengemarked. I en note sagde grundlæggeren af INIT Capital:

“INIT er bygget på troen på, at likviditet skal være en vare, der er tilgængelig for alle, givet låntagere kan bygge innovative strategier med likviditeten. INIT forsøger at demokratisere adgangen til likviditet til ikke kun DeFi-brugere, men også protokoller med likviditetskroge. ”

Smør er en udveksling for at spekulere i degebs, mens Renzo muliggør sikre sammensætningsbelønninger fra Ethereum-indsats.

Den største udfordring, som Mantle bliver nødt til at overvinde, er den stigende konkurrence i blockchain-industrien. I onsdags skrev jeg, at Manta stille havde akkumuleret over 430 millioner dollars i aktiver kort efter lanceringen. Andre bemærkelsesværdige konkurrenter er netværk som Base, Arbitrum og Optimism.

Mantles MNT-toke reagerede mildt på rapporten. Det er faldet med 16,5 % fra sit højeste punkt i år, men det er fortsat 131 % over sit laveste niveau i november, hvilket giver det en markedsværdi på over 2,2 milliarder USD.

