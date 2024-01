Singapore MAS er imod Spot Bitcoin ETF’er; kunne Meme Moguls være et alternativ?

Monetary Authority of Singapore (MAS) har taget en resolut holdning imod børsnoteringen af spot-Bitcoin ETF’erne, i overensstemmelse med deres regler, der anser kryptovalutaer for uegnede aktiver til ETF’er. Samtidig vækker den seneste godkendelse af spot Bitcoin ETF’er i USA global interesse.

I mellemtiden introducerer Meme Moguls projektet en unik investeringsmulighed, hvor det aktuelle MGLS forsalg er i spidsen. Denne artikel udforsker MAS’ position og dykker ned i det potentielle alternativ, som Meme Moguls udgør.

MAS’ stærke modstand mod Spot Bitcoin ETF’er

Singapores regulerende myndighed har udsendt en klar erklæring om, at de ikke tillader noteringen af spot Bitcoin ETF’er i landet for privatinvestorerne. Beslutningen stammer fra udelukkelsen af kryptovalutaer, især Bitcoin, som kvalificerede aktiver for ETF’er i henhold til singaporeanske regler.

MAS understregede kryptovalutahandelens meget ustabile og spekulative karakter og anså den for at være uegnet for privatinvestorerne. På trods af denne begrænsning har privatinvestorerne i Singapore en kanal til at få adgang til spot Bitcoin ETF’er gennem licenserede kapitalmarkedsformidlere. Disse formidlere, der er autoriseret af MAS til oversøiske markedsrelaterede investeringer, er forpligtede til at informere om risiciene og foretage vurderinger af kundernes egnethed.

Den lovgivningsmæssige holdning understreger MAS’ engagement i investorbeskyttelse og stemmer overens med dens forsigtige tilgang til handel med kryptovaluta. Denne tilgang er især relevant, da det globale marked oplever en stigning i interessen efter den seneste godkendelse af spot Bitcoin ETF’er af U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).

Spot Bitcoin ETFerne godkendes i USA

Mens Singapore fastholder en forsigtig tilgang, så godkendte amerikanske SEC for nylig 11 spot Bitcoin ETF’er. Udstedere som Grayscale, BlackRock, Fidelity, Invesco og Ark Invest, i samarbejde med schweiziske Crypto 21Shares, kom ind på ETF-markedet. Lanceringen af disse ETF’er genererede en betydelig handelsvolumen, hvor Grayscales Bitcoin Trust opnåede den højeste handelsvolumen på første dag nogensinde og oversteg $2,3 milliarder.

SEC-formand Gary Gensler udsendte dog en forsigtig erklæring, hvor han understregede, at agenturet ikke godkendte eller støttede Bitcoin. Investorerne blev opfordret til at udvise forsigtighed på grund af de utallige risikofaktorer, der er forbundet med Bitcoin og relaterede produkter.

Meme Moguls: er dette en alternativ mulighed?

Midt i de lovgivningsmæssige diskussioner om Bitcoin ETF’er dukker Meme Moguls op som et unikt projekt, der tilbyder en alternativ investeringsmulighed. I øjeblikket er Meme Moguls midt i sit forsalg og introducerer MGLS-tokenet som rygraden i sit økosystem.

MGLS-tokenet driver forskellige komponenter i Meme Moguls’ økosystem, herunder Moguls Casino, Exchange Trading Platform, Fantasy Trader og Mogul Land. Deltagerne handler med memes i et fantasimiljø, klatrer på ranglisten over rigdom og låser op for eksklusive belønninger.

Tokenets startpris i forsalget var $0,0019, og det sælges nu for $0,0027, i fjerde fase af forsalget. Tokenets værdi stiger efter hver forsalgsfase, hvilket giver de tidlige investorer en mulighed for at tjene et større afkast, når forsalget slutter.

I takt med at privatinvestorerne forsøger at tilpasse sig de lovgivningsmæssige begrænsninger for traditionelle kryptoaktiver, så præsenterer Meme Moguls et alternativt rum for meme-inspireret handel med aktiver. Platformen tilbyder et levende fællesskab, hvor meme-fans kan mødes, dele deres indsigter og samarbejde med hinanden.

Udover værdien af MGLS-tokenet, så tilbyder Meme Moguls en række belønninger, der spænder fra avancerede gadgets og luksusferier til eksklusive oplevelser og pengepræmier hver uge.

For at blive en del af Meme Moguls-fællesskabet og muligvis drage fordel af økosystemets tilbud, så kan du besøge Meme Moguls officielle hjemmeside og deltage i det aktuelle $MGLS-forsalg.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.