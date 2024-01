Solana (SOL), Pocket Network (POKT) stiger, mens Pullix (PLX) tiltrækker de handlende

Solana (SOL) kunne udvide sin stigning over $100, efter at tyrene gentestede nøgleniveauet, med en stigning hos de forskellige altcoins, der sandsynligvis vil være en positiv katalysator. På den anden side har Pocket Network (POKT) oplevet et betydeligt stigende pres i løbet af de sidste 24 timer, hvor prisen har nået sit højeste niveau siden maj 2022.

Her er prognoserne for disse to kryptovaluta-tokens samt Pullix (PLX), den nye hybride kryptobørs, der lige nu modtager stor opmærksomhed, idet projektets forsalg har passeret $3,8 millioner.

Solana (SOL): Franklin Templeton er positiv overfor SOL

Solanas kursudsigter antyder, at tyrene kunne opbygge et momentum på over $100 efter at have overvundet stormen, der førte til, at SOL styrtdykkede fra over $123 og nåede et lavpunkt på $87 den 8. januar 2024. Selvom prisen på Solana stadig er sårbar, efter at den har skåret en stor del af den 800% stigning, der blev set i 2023, så er analytikerne optimistiske med hensyn til Layer 1 blockchain-platformens fremtidsudsigter.

I et af tilfældene, $1,5 billioner kapitalforvalter Franklin Templeton, kom Solanas vækst i 4. kvartal 2023 med en imponerende aktivitet. Områder, der sandsynligvis vil fortsætte med at være en katalysator for Solanas vækst i 2024, inkluderer Decentralized Physical Infrastructure Networks (DePIN), decentraliseret finansiering (DeFi), meme-mønter, NFT’er og Firedancer, kapitalforvalteren offentliggjorde på X.

SOL handlede til $101 torsdag morgen – en stigning på 2,7%. Hvis køberne styrker sig og holder over $100, så kunne de i de kommende uger målrette højdepunktet på over $123, der blev nået den 25. december.

Markedsspekulationen efter flere spot-ETF’er efter at SEC godkendte 11 spot Bitcoin ETF’er kunne ligeledes være en opadgående faktor for SOL.

Pocket Network (POKT) stiger midt i prognoser for RPC-efterspørgsel

Pocket Network (POKT) er en protokol, der giver incitamenter til de parter, der ønsker at køre RPC-noder. Decentraliserede applikationer (dApps), børser, Web3-tegnebøger og NFT-markedspladser benytter sig af remote procedure calls, når de interagerer med blockchain-data. RPC-noder er en afgørende udbyder i denne henseende.

For POKT er den decentraliserede RPC-protokol klar til en potentiel eksplosion i efterspørgslen, efterhånden som anmodningerne om kommunikationsrelæer til kunstig intelligens (AI) stiger.

Pocket Networks markedsværdi har nået $376 millioner, hvilket gør POKT til den 158. største kryptovaluta i dag, hvilket er ifølge data fra CoinGecko. Krypto-investor og analytiker Andrew Kang siger, at væksten i markedet for decentraliseret beregning, datatilgængelighed og eksekveringsnetværk kunne få Pocket Network til at vinde yderligere indpas.

Da prisen i øjeblikket er på $0,25 og oplever opadgående bevægelser, så er det muligt, at det næste mål kunne være det psykologiske $1,00-område. POKT-prisen er steget med over 350 % i løbet af det seneste år. Den er dog stadig et godt stykke fra sit højeste niveau på $3,11, som blev nået i januar 2022.

Pullix (PLX) tiltrækker de handlende, idet forsalget rammer $3,8 millioner

Pullix er en hybrid krypto børsplatform, der har som mål at samle et fællesskab af brugere, der er interesserede i at udforske fordelene ved at kombinere de bedste funktioner fra de centraliserede (CEX) og decentraliserede børser (DEX).

Kernen i dens funktionalitet er behovet for at drive udbredelsen af DeFi til det næste niveau ved at tilskynde fællesskabet til at levere likviditet. Denne tilgang betyder, at brugerne kan nyde godt af hybridmodellens self-custody-tilbud og ordrebog på blockchainen, hurtig udførelse og lave transaktionsomkostninger.

Udover at give adgang til platformens indtægtsdelingsmekanisme, vil det oprindelige PLX-token tilbyde indehaveren flere indtjeningsmuligheder. Du kan tjene staking og yield farming blandt andre eksklusive frynsegoder, der er tilgængelige for PLX token-indehaverne.

Pullix’ forsalg er i øjeblikket i fase 6, hvor tokenet er prissat til $0,08 efter at være steget fra $0,04 i den første fase. Den nuværende fase er 47% udsolgt, med et summende marked, der har hentet over 10 millioner i denne runde. Deltagerne i forsalget vil få fat i deres tokens ved afslutningen af forsalget.

De overordnede prognoser for et potentielt opsving på tyremarkedet kombineret med den øgede interesse for hybridbørser kunne få PLX-prisen til at stige markant efter lanceringen.

For at lære mere om dette projekt, så kan du besøge Pullix’ forsalgsside.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.