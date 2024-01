Astar (ASTR) stiger, mens Bitbot-forsalget får vind i sejlene: en lovende krypto-duo i 2024

Mens kryptovalutamarkedet tager en pause efter hypen omkring de nyligt godkendte Bitcoin ETF’er af US SEC, så dukker to altcoins – Bitbot og Astar (ASTR) – op som bemærkelsesværdige kandidater til den førende altcoin-position i 2024.

Bitbot lancerede for nylig sit BITBOT-token-forsalg, der giver investorerne mulighed for at holde en handel for at tjene mønten. I mellemtiden har Astar skabt bølger med imponerende prisstigninger i løbet af det seneste år.

Astar (ASTR): fantastisk kursbevægelse

Copy link to section

ASTR handles i øjeblikket til $0,1712 og har oplevet en bemærkelsesværdig stigning på 75,18% i den seneste måned. Denne vækst forstærker den imponerende stigning på 309% i løbet af de sidste 30 dage, hvilket positionerer ASTR som en af markedets bedste, efterhånden som 2024 starter.

Astar har skabt bølger inden for kryptovalutaområdet på grund af de seneste partnerskaber med branchegiganter som Toyota og det japanske jernbaneselskab. Udover partnerskaberne er Astar-netværket også ved at gøre klar til sin Astar 2.0-opgradering, som har bidraget til de faktorer, der har katapulteret ASTR-prisen.

Opgraderingen har til formål at forbedre netværkets funktionaliteter og dermed understøtte de langsigtede vækstambitioner for ASTR.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Ved at forbinde Polkadot økosystemet med Ethereum og Cosmos, så fungerer Astar Network som en Polkadot-parachain. Det er skræddersyet som en Polkadot dApp-hub med flere blockchains og understøtter DeFi, NFT’er og DAO’er, så udviklerne kan prioritere applikationsudvikling frem for infrastrukturproblemer.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Astar muliggør udvikling af decentraliserede applikationer (dApp) og lag 2-løsninger for udviklere. Det giver interoperabel Web 3.0-infrastruktur, økonomiske incitamenter, inkubationsprogrammer og teknisk support. Astar sigter mod at tilbyde optimale løsninger ved at støtte EVM og skabe en parachain, der gør det muligt for EVM- og WASM-smarte kontrakter at sameksistere og kommunikere.

Med opbakning fra Binance Labs og Coinbase Ventures opererer Astar på to lag. Det første lag bruger Substrate-frameworket, mens det andet bruger OVM (Optimistic Virtual Machine) til skalerbarhed, hvilket fremhæver en solid og alsidig tilgang.

BITBOT: Handelsrevolutionen er sluppet løs

Copy link to section

I takt med at Astar skaber bølger med sine anvendelsesmuligheder i den virkelige verden, så lancerede Telegram handelsbotten Bitbot den 17. januar sit forsalg af BITBOT-tokenet, hvilket tiltrak kryptoinvestorernes opmærksomhed.

Bitbot har til formål at give privatinvestorerne værktøjer af institutionel kvalitet og giver brugerne mulighed for at tage kontrollen over deres aktiver på en sikker måde.

BITBOT-forsalget har høstet stor opmærksomhed i kryptosamfundet. Med et samlet udbud på 1.000.000.000 tokens fordeler forsalget 30% af de udbudte tokens over 15 faser. På nuværende tidspunkt ligger tokenprisen på $0,01, hvilket giver de første investorer et spændende indgangspunkt.

Den næste fase byder på en prisstigning til $0,0105, hvilket giver en stabil stigning på 5% pr. fase. Fans af Bitbot venter spændt på de næste faser og forventer en potentiel prisstigning. Denne velovervejede tilgang sikrer en kontrolleret prisfastsættelse, så man undgår spekulative udsving under forsalget.

Konklusion

Copy link to section

I kryptovalutaernes hurtige verden er der masser af muligheder for de investorer, der er på udkig efter lovende projekter. Bitbots forsalg af BITBOT og Astars (ASTR) seneste prisstigninger udgør spændende udsigter.

Mens Astar imponerer med partnerskaber i den virkelige verden og en positiv markedsrespons, så udgør BITBOTs kontrollerede forsalgsstrategi en alternativ vej for dem, der ønsker at komme tidligt ind. Ikke desto mindre bør kryptoinvestorerne være forsigtige på grund af kryptovalutamarkedets ekstremt ustabile natur.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.