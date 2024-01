Metacade planlægger en stor revolution i 2024, idet blockchain gaming-æraen venter forude.

Metacade ($MCADE), verdens første fællesskabsejede blockchain-spilarkade, målretter et gennembrud i 2024. Investorerne vil glæde sig over, at platformen har ramt en række store milepæle i 2023, som vil blive ført ud i livet i 2024. Blandt disse skiller en række samarbejder med Polygon Labs, spilplatforme og børsnoteringer på de bedste børser sig ud. 2024 kunne vise sig at blive endnu et spændende år for Metacade, der kunne låse op for værdien af dets originale token. Vi har et par af disse.

Flere partnerskaber, lanceringer og udviklinger

Styrken ved at slå sig sammen understreges tydeligt af Metacades seneste tiltag. Bare for at vende tilbage, så kan tilføjelsen af Polygon, et hurtigt voksende L2, sætte skub i gaming på Metacade. I løbet af de seneste år er Polygon blevet et omdrejningspunkt for virksomheder, der kaster sig ud i Web 3.0-verdenen. Især Polygons effektive skaleringsløsning og lave omkostninger har været attraktive. Partnerskabet giver Metacade mulighed for at nyde godt af Polygons arkitektur og opnå hurtig udbredelse.

Efter en række store spilpartnerskaber i 2023, så viser Metacade ikke tegn på at stoppe. For nylig samarbejdede platformen med Blockchain Game Alliance og BandZaiGame. Partnerskabet giver Metacade mulighed for at skabe en samlet platform, der forbinder spillere, udviklere og investorer. Hvad er der ellers i horisonten?

Metacade fortsætter sit fokus på at blive en fællesskabsstyret arkade inden udgangen af 2024. I den forbindelse har teamet opstillet ambitiøse planer for året. De omfatter lanceringen af en ny platform, større opgraderinger, chats på platformen og beskedsystemer. Metacade-teamet har også kig på AR/VR-spil i år. Live staking pools og ugentlige konkurrencer forventes også, hvilket kan give $MCADE token et kæmpe boost.

Selvfølgelig vil Metacade forblive engageret i sit kernemål om enestående spil. Derfor fortsætter de med at samarbejde med andre enheder for at kunne tilbyde spændende spil på deres platform.

Metacade vil lokke med sine indkomstmuligheder

Metacades tidlige succes skyldtes de attraktive indtjeningsmuligheder. Kort sagt giver Metacade investorerne mulighed for at spille spil og tjene penge. Brugere kan også deltage i spilturneringer for at få yderligere passiv indkomst. At give feedback på Matacade-projekter giver også brugerne ret til indtjening gennem en create2earn-funktion.

Desuden er Metacade futuristisk. Blockchain åbner op for nye muligheder for jobs og koncerter i Web 3.0. Metacade udnytter denne udvikling ved at lade brugerne finde deres næste job via en jobtavle på platformen. Work2Earn-funktionen forventes at blive lanceret i 1. kvartal 2024 og er fortsat en af de vigtigste udviklinger at holde øje med.

Omvendt er Metacade-platformen designet til at være selvbærende. Web 3.0-virksomheder, der slår jobs op på Metacade, betaler et annonceringsgebyr for at støtte platformen. Der er også adgangsgebyrer til turneringer, hvilket giver yderligere indtægter. Andre virksomheder kan også lancere deres projekter og spil på Metacade og betale et gebyr for det. Metacade er ganske enkelt skabt til fremtiden, hvilket styrker investeringspotentialet i det originale token, $MCADE.

Er $MCADE en attraktiv investering?

Metacade har levet op til sit løfte, siden tokenet blev lanceret i forsalget. Store milepæle er blevet nået, herunder lanceringen af Mainnet. Der er indgået partnerskaber, men det er ikke slut endnu. 2024 bliver endnu et spændende år, hvor Metacade får mulighed for at vise sit potentiale. Med en række vigtige milepæle planlagt for året, så kunne Metacade være et af de bedste gaming-tokens at investere i.

Med en pris på kun $0,012 er $MCADE attraktivt prissat og kunne drage fordel af den positive optimisme i 2024. Kombineret med de forventede opsving i kryptovalutaer kan tokenet potentielt eksplodere i 2024.

Men som tidligere nævnt bør investorerne ikke kun se på Metacade ud fra et spekulativt synspunkt. Der findes forskellige indtjeningsmuligheder til at opbygge den næste generation af gaming-indtjenere. Og når dette sker, så vil prisen på $MCADE utvivlsomt blive låst op. Derfor har analytikerne øremærket $MCADE til at stige mere end 10 gange på kort sigt.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.