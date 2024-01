Pullix (PLX) forsalget overskrider $3,9 mio. midt i det større antal HODLere

Efterhånden som kryptomarkedet nulstilles til tyremarkedet, så oplever det nye projekt Pullix (PLX) den slags tidlige fællesskabsfremskridt, som gør markedet begejstret for dets fremtidsudsigter. Hvad driver interessen for dette projekt, som analytikerne siger, kunne være et 100x token?

Her er en oversigt over, hvad dette projekt går ud på.

Pullix (PLX) bygger stille og roligt en revolutionerende hybridbørs

I 2024 kan fremkomsten af hybridbørser være en kæmpe game-changer for de handlende. Pullix (PLX) forsøger at skille sig ud blandt projekter, der ønsker at introducere det forventede “bedste af to verdener”-miljø på markedet.

De seneste data fra branchen viser, at kryptobørsen Binance stadig dominerer markedet i volumen på trods af de udfordringer, der ramte den sidste år. CEX-platformen fører over rivalerne ved at kontrollere næsten 50% af den samlede markedsandel, siger TokenInsight i en rapport.

I mellemtiden overgik den decentrale kryptobørs dYDX Uniswap som den bedste DEX-platform i 24 timers volumen. Disse tal tyder på en modstandsdygtighed og genopblomstring, som i øjeblikket definerer væksttempoet på kryptovalutamarkedet.

Som en hybridbørs kombinerer Pullix det bedste, som CEX’er som Binance, Coinbase og lignende i øjeblikket tilbyder, med alt det, der gør DEX-platforme til nøglen til det decentraliserede finansøkosystem (DeFi).

Resultatet er en opdateret platform, der giver sine brugere uovertrufne fordele. Med likviditet på institutionelt niveau, ordrebog på blockchainen, slippage-fri handel, lave gebyrer og globale aktiver, som alle er tilgængelige via denne hybride DeFi-platform.

Og det bedste af det hele? Pullix giver dig mulighed for at bevare fuld kontrol over dine aktiver. Du kan derfor handle med den ro i sindet, der er forbundet med at vide, at dine kryptoaktiver er sikre.

Drag fordel af en unik indtægtsdelingsmodel

Selvom kopihandel, staking og yield farming er nøglekomponenter, der forventes at få Pullix til at udfordre rivalerne på DeFi-markedet, så tiltrækker “Trade-to-Earn”-funktionen også stor opmærksomhed. Det betyder, at brugerne kan tjene penge på deres daglige handelsaktiviteter, hvilket tilføjer en passiv indkomstmulighed.

Den garanterede andel af børsens indtægter via en unik indtægtsdelingsmodel vil betyde, at op til 30% af de daglige indtægter går til indehaverne.

Mere specifikt skitserer Pullix hvidbogen et system, hvor 50% af denne andel vil gå til staking-belønninger, mens de andre 50% vil gå til børsens PLX buy back and burn-program.

Pullix forsalget accelererer, efterhånden som antallet af HODLere stiger

Er Pullix på vej til at overhale mange af de projekter, der forsøger at definere det næste kapitel af DeFi? Svaret kan findes i det hurtige tempo, som projektets forsalg bevæger sig i, og i antallet af tidlige investorer.

I øjeblikket er Pullix i fase 6 af sit token-salg og har indsamlet over $3,9 millioner, og antallet af deltagere i forsalget er steget markant.

Tidligere på ugen krydsede “Pullix Army” eller antallet af bekræftede PLX-hodlere 3.500-niveauet, mens forsalgsdeltagerne steg til over 11.000. Det kan også ses ved, at projektets sociale mediekanaler, herunder X, Discord og Telegram, har fået tusindvis af nye brugere.

PLX prisprognose

Med kun 41 % af tokens i fase 6 tilbage, er Pullix klar til at gå videre til næste fase – afslutningen på forsalget i slutningen af februar 2024.

PLX’s forsalgspris er allerede steget med 100 % fra $0,04 til $0,08, og fællesskabets begejstring vil stige, efterhånden som afslutningen på forsalget nærmer sig. Da Bitcoin forventes at lede markedet i det næste opsving, så er potentialet for, at dette token eksploderer midt i en bredere DeFi-optur, meget sandsynlig.

For dem, der gik glip af muligheden for at komme ind i de tidlige faser, så tilbyder bonusprogrammer som weekendbonussen på 15% til 20% en god chance for at få fingrene i flere PLX.

Find ud af mere om Pullix og dets potentiale til at omdefinere DeFi-handelslandskabet fra projektets hvidbog. Få adgang til hvidbogen her.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.