Bitbot-forsalg rammer $300.000, mens kryptomarkedet kæmper mod Celsius, FTX-drevet salgspres

Bitcoin- og Ethereum-priserne faldt til under henholdsvis $40k og $2.3k tidligt tirsdag. Faldet skete, da de konkursramte kryptofirmaer Celsius og FTX solgte store mængder af deres kryptobeholdninger.

Men selvom den globale markedsværdi faldt, da de førende altcoins afspejlede BTC og ETH, så peger den popularitet, som er blevet observeret hos Bitbot (BITBOT), på at markedet forbliver i et generelt opadgående territorium.

FTX sælger $1B i GBTC, mens Celsius sender 13K ETH til børser

Mandag viste on-chain data, som smartmoney-platformen Lookonchain delte, at Grayscale Investments, selskabet bag GBTC spot ETF, havde sendt næsten 64.000 BTC til Coinbase Prime, siden spot Bitcoin ETF’erne begyndte at handle den 11. januar.

Den samlede udstrømning fra GBTC nåede mandag op på over $640 millioner, hvilket bringer den kumulative udstrømning siden dag 1 i ETF-handlen op på over $2,68 milliarder. On-chain-data viser, at FTX har stået for størstedelen af GBTC-salget, idet den konkursramte kryptobørs dumpede mere end 22 millioner GBTC-aktier til en værdi af over $1 milliard.

Bitcoin-prisen har kæmpet under dette pres og faldt til et lavpunkt på $39.012 den 23. januar.

Andetsteds har prisen på Ether også lidt under et nedadgående pres efter den seneste ETH-dumpning. Ethereum Foundation er en af deltagerne, der har overført store mængder ETH-token til børser i de seneste dage.

Mandag deponerede den konkursramte kryptolångiver Celsius 13.000 ETH til en værdi af over $30,3 millioner på daværende tidspunkt til Coinbase. Virksomheden, som er i gang med at tilbagebetale sine kreditorer, flyttede også 2.200 ETH til en værdi af mere end $5,1 millioner til FalconX-børsen.

Overførslerne er sammenfaldende med et fald i Ethereums pris, som faldt til et lavpunkt på $2.250 tidligt tirsdag.

Bitbot tiltrækker de handlende, forsalget passerer $300k

Mens kryptomarkedet kæmper mod det seneste nedadgående pres, er analytikerne fortsat optimistiske med hensyn til det langsigtede billede. De handlende leder derfor efter nedture som købsmuligheder, heriblandt i en verden af stærkt nedsatte forsalgs-tokens.

Sammen med flere undervurderede altcoins er Bitbot (BITBOT) en af de hotteste perler på markedet i dag. Denne nye Telegram-handelsbot, der ligesom andre produkter tilbyder automatiseret handel med kryptovaluta via Telegram-appen, har netop lanceret sit token forsalg.

På mindre end en uge (forsalget blev lanceret den 17. januar 2024) har Bitbot rundet $300.000 og har fået vind i sejlene midt i den generelle nedgang på markedet.

Hvorfor er der så stor interesse for Bitbots forsalg

Den enorme interesse og deltagelse, der er set i løbet af de sidste par dage af Bitbots forsalg, skyldes den nye handelsbots nøglefunktioner, der placerer den over konkurrerende bots.

En nem tilmeldingsproces kombineret med Bitbots nøglefunktioner, såsom selvopbevaring af aktiver og ædelstensscanner, gør denne Telegram-baserede handelsapp mere attraktiv.

Det er denne adgang til de seneste AI-drevne handelsværktøjer på institutionelt niveau og integrationen af non-custodial wallets (som er nøglen til brugersikkerhed og privatliv), der adskiller Bitbot fra nuværende handelsbots som Unibot, Banana Gun og Maestro.

Med spot Bitcoin ETF’er, der forventes at tiltrække flere tilstrømninger, og kryptohandelsmarkedet, der er klar til BTC-halvering, er det sandsynligt, at Bitbots kommende lancering kan være de handlendes bedste værktøj. Det nuværende fald kunne derfor være en god købsmulighed for de handlende.

Forsalget, som tilbyder 300 millioner tokens til de første investorer, har i øjeblikket BITBOT prissat til $0,0105 i fase 2.

