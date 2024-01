EUR, TRY, NOK, ZAR på vej forud for centralbankbeslutninger

Euroen (EUR), tyrkiske lira (TRY), den norske krone (NOK) og den sydafrikanske rand (ZAR) var i bevægelse onsdag, da investorerne fokuserede igen på torsdagens centralbankmøder. Disse møder, årets første, vil kaste mere lys over, hvad embedsmænd mener om økonomien og give mere farve på, hvad man kan forvente senere i år.

ECB-beslutning forude

EUR/USD og EUR/GBP-priserne steg en smule, da ECB startede sin første centralbankbeslutning i 2023. Dette møde kommer en uge efter, at nogle af dets embedsmænd, herunder Christine Lagarde, holdt interviews ved World Economic Forum i Davos.

Et centralt tema om disse embedsmænd var, at det var for tidligt at erklære sejr på inflationen. Dette synspunkt blev understøttet af Eurostat-data, som viste, at den europæiske inflation steg til 2,9 % i december. Inflationen vil sandsynligvis forblive højere i længere tid, efterhånden som krisen ved Det Røde Hav forstærkes.

Udfordringen for ECB er, at blokken også gennemgår en stor afmatning, der kan føre til en recession. Som sådan kan en fastholdelse af renten for længe udløse en dybere nedtur, selvom den amerikanske økonomi suser fremad.

I dette tilfælde forventer de fleste analytikere, at ECB’s første rentenedsættelse vil ske i andet halvår. De forventer også mindst to nedskæringer.

Den tyrkiske lira sygner stadig hen

Andre steder forblev USD/TRY og EUR/TRY i et stramt interval forud for årets første CBRT-beslutning. De sidder alle tæt på deres all-time high, da investorer satser på en svagere-for-længere lira.

Da inflationen forbliver stædigt høj – det endte året på 65 % – forventer analytikere, at CBRT vil fortsætte med at hæve renterne på dette møde. I dette ser nogle økonomer en anden rate på mellem 100 og 200 basispoint.

Udfordringen for CBRT er, at økonomer ser landets inflation toppe i maj i år. Mens renterne er attraktive for opsparere, forbliver de meget lavere end inflationen. Det har ført til et tab af tillid til den tyrkiske lira, hvilket gør det svært at tiltrække købere.

Norges Banks beslutning forude

USD/NOK og EUR/NOK har holdt sig stabile de seneste par dage, mens handlende venter på Norges Banks beslutning. Dette vil være en vigtig rentebeslutning, fordi det har været de mest høgagtige centralbanker i Europa. Det gik imod trenden og steg med 25 basispoint i december til 4,50 %. Det har flyttet dem fra nul under pandemien.

Derfor forventer økonomer, at Norges inflation falder, at banken lader renten være uændret og undgår tale om nedskæringer. I en note sagde en JPMorgan-analytiker:

“Der er ingen god grund til et dueagtigt omdrejningspunkt, og en kurskorrektion er ret usandsynlig på midlertidige møder, givet tidligere beslutninger. Norges Bank vil afvente marts-mødet for at komme med stærkere konklusioner baseret på yderligere data på den indenlandske side.”

SARB-beslutning forude

Den sydafrikanske reservebank (SARB) bliver den næste store centralbank at se på torsdag. Denne beslutning kommer på et tidspunkt, hvor USD/ZAR-parret er faldet med næsten 2 % fra sit højeste punkt i år. Den sydafrikanske rand har klaret sig bedre end andre afrikanske valutaer som nigerianske naira , Kenya shilling og etiopiske birr.

SARB vil sandsynligvis lade renten være uændret på 8,25 % og muligvis pege på en rentenedsættelse senere i år. Desuden viste de seneste data, at det overordnede forbrugerprisindeks (CPI) faldt til 5,1 %, mens kerne-CPI forblev på 4,5 %. Disse tal var bedre end forventet og var inde i bankens komfortable band.

