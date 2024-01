Som sædvanligt afsluttede formanden for Den Europæiske Centralbank (ECB) Christine Lagarde dagens ECB-meddelelse om, at EU ville holde renten uændret med en pressekonference om rentebeslutningen.

Til at begynde med var Lagardes kommentarer en næsten nøjagtig kopi af hendes tidligere tale om rentebeslutningen i sidste måned i december, hvor hun nævnte, at “bortset fra en energirelateret opadgående basiseffekt på den samlede inflation, er den faldende tendens i den underliggende inflation fortsat.. Stram finansiering dæmper efterspørgslen, og det er med til at presse inflationen ned.”

Men efter dette fremlagde præsidenten nogle mere alvorlige udsigter for euroområdet:

Ser man på den økonomiske aktivitet, vil økonomien i euroområdet sandsynligvis være stagneret i sidste kvartal af 2023. De indkommende data fortsætter med at signalere svaghed på kort sigt… Inflationen steg til 2,9 procent i december, som nogle af de tidligere finanspolitiske foranstaltninger til at afbøde virkningen af høje energipriser faldt ud af den årlige inflationsrate, selvom opsvinget var svagere end forventet.”

Nogle sølvforinger

Der var nogle sølvforinger at få, ifølge Lagarde. Af særlig interesse var det faktum, at mens fødevareinflationen faldt til 6,1 procent, faldt kerneinflationen eksklusiv fødevare- og energipriserne også – hvilket betyder, at eurozonens faldende inflation ikke kun skyldtes pressede oliepriser, som i tilfældet med mange nationer.

Som Lagarde udtrykte det, er der signaler, der tyder på vækst for EU på mellemlang sigt, hvis ikke kortere sigt:

De indkommende data fortsætter med at signalere svaghed på kort sigt. Nogle fremadrettede serverindikatorer peger dog på en stigning i væksten længere frem. Arbejdsmarkedet er fortsat robust. Arbejdsløsheden er faldet tilbage til det laveste niveau siden starten af euroen.”

Advarselsskilte

Der er dog stadig nogle mørke skyer i horisonten. Af særlig opmærksomhed er følgende:

Serviceinflationen forbliver uændret på fire procent på trods af de stramme pengepolitiske forhold

Efterspørgslen efter arbejdskraft er aftagende, ifølge Lagarde, “med færre ledige stillinger, der annonceres”

Den offentlige gæld i de fleste europæiske lande er fortsat for høj

Med hensyn til finans- og pengepolitiske forhold i Europa, “er kreditdynamikken forbedret noget, men forbliver generelt svag”, sagde Lagarde

Udlån til virksomheder faldt i november, og husholdningernes lån voksede med en meget afdæmpet hastighed på kun 0,5 procent

Med disse udfordringer vil Lagarde og hendes team have en søgen foran sig, hvis EU-renterne rent faktisk skal sænkes allerede i juni eller juli i år, som både Lagarde og hendes ECB-kolleger antydede i sidste uge i Davos.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.