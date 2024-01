SEC udsætter BlackRocks Ethereum ETF, mens markedsoptimismen får Meme Moguls til at skinne

Securities and Exchange Commission (SEC) har tilføjet BlackRocks ansøgning om en spot Ethereum (ETH) børshandlet fond til listen over forsinkede ETH spot ETF’er. Onsdag meddelte SEC, at det havde udskudt en beslutning om, hvorvidt forslaget skulle godkendes eller afvises til marts 2024.

I mellemtiden, og på trods af markedsnedgangen, der er set siden tilsynsmyndighedens godkendelse af den første spot Bitcoin ETF’er, så forbliver krypto generelt stigende. Et af de projekter, der rider med på denne prognose, da det overstråler andre, er Meme Moguls (MGLS).

Her er mere om, hvorfor dette er tilfældet.

SECs forsinkelser og seneste BTC-fald: Analytikere siger, at det er lig med en købsmulighed

Selvom nyheden om, at SEC havde forsinket BlackRocks spot Ethereum ETF-ansøgning, var negativ, påvirkede den ikke kryptomarkedet så meget. Ifølge markedsanalytikere tyder det på, at dette i høj grad var forventet.

Især er der større fokus på en potentiel godkendelse senere på året. Mulige tidsfrister inkluderer maj og august, hvor sidstnævnte er den sidste frist for SEC til at træffe en beslutning om BlackRocks ansøgning.

En anden observation er, at SEC’s forsinkelse for spot Ethereum ETF’er kommer i samme måned, som man tillod 11 spot Bitcoin ETF’er, hvis handel er faldet sammen med en ny korrektion for BTC og altcoins. Siden spot-ETF’erne begyndte at handle, har Bitcoin-prisen kæmpet med frasalgspres.

Flagskibs kryptovalutaens pris faldt til under $40.000 i onsdags, og strakte sig til lavpunkter på $38.600 på tværs af de store børser for at resultere i et fald på mere end 13 % i de sidste to uger.

Selvom faldene kunne udvide sig med, at BTC potentielt tester under-$35k niveauerne og ETH bevæger sig under $2k, er de overordnede udsigter, at dette giver nye muligheder for investorerne. Den voksende anvendelse af krypto, med den seneste Crypto.com research, der viser, at det globale ejerskab er stigende, bidrager til det positive perspektiv.

Markedsanalytikerne siger, at altcoins kunne klare sig bedre i de kommende måneder. Bortset fra de førende altcoins som ETH, SOL og DOT, så kunne meme-mønterne inklusive Dogecoin, Shiba Inu være fremragende performere.

Forsalgs-tokens er også et markedssegment, der fortsætter med at samle perler, hvoraf en af disse kunne være Meme Moguls.

Meme Moguls på toppen blandt forsalgstokens

Den potentielle udkonkurrering af Dogecoin og nye virale meme-mønter er grunden til, at Meme Moguls (MGLS) skaber en sådan bølge på markedet i dag.

Som verdens første meme-backed trading exchange tilbyder Meme Moguls et økosystem, hvor de handlende kan ride på meme-bølgen til deres fordel.

På denne platform får brugerne adgang til alle de bedste meme-inspirerede aktiver og kan udnytte markedsdata og tendenser i realtid for at maksimere deres handelsoverskud. Meme Moguls’ stake and earn-funktion vil også give brugerne mulighed for at tjene det originale MGLS-token via staking og andre netværksbelønninger.

For at bringe det sjove ved meme-kulturen ind i økosystemet inkorporerer Meme Moguls gaming- og metaverse-funktioner, hvor brugerne kan lære af de bedste tradere i fællesskabet, mens de udfolder deres handelsevner og bliver moguler i deres egen ret.

Det bedste er, at en stigning i meme-mønter vil fortsætte med at drive Meme Moguls udbredelsen, hvilket kombineret med projektets sunde tokenomics gør det til et af de meme-tokens, man skal holde øje med i dag.

MGLS-tokenet er centralt for Meme Moguls’ økosystem og er i øjeblikket i forsalgsfasen.

De investorer, der er interesserede efter at positionere sig foran det forventede tyreløb, har tildelt over $1,9 millioner til MGLS-forsalget indtil videre. Du kan købe dette token til $0,0036 i fase 5 af token-salget ,og således positionere dig selv overfor enorme potentielle gevinster, når det debuterer i markedet efter forsalget.