Arving af det franske luksusmærke Cartier anholdt for forsøg på hvidvaskning af penge ved hjælp af USDT

Det amerikanske justitsministerium (DoJ) har arresteret Maximilien de Hoop Cartier, en efterfølger til luksusmærket Cartier.

Ifølge en anklage den 2. maj er den anklagede blevet anklaget for narkotikahandel og hvidvaskning af midler ved at bruge den populære stablecoin Tether (USDT).

En direkte efterkommer af Louis Cartier, grundlæggeren af luksusur-, halskæde- og armbåndsproducenten, var den anklagede angiveligt involveret i det colombianske narkokartel.

Cartier forsøgte at importere 100 kilo kokain og hvidvaskede millioner af dollars via USDT-handler uden håndkøb.

Hvordan udførte Cartier operationerne?

Cartier ansatte flere shell-virksomheder til at udføre sine operationer.

Disse virksomheder blev rapporteret som software- og teknologivirksomheder. Ved at bruge disse firmakonti hvidvaskede den anklagede ulovligt udbytte for hundreder af millioner dollars via USDT, dollars, pesos og andre valutaer.

Ifølge anklageskriftet brugte Cartier shell-selskaberne som ulicenserede pengesendere. Før han blev pågrebet i Miami, lykkedes det ham sammen med fem andre medskyldige at hvidvaske 14,5 millioner USDT.

Cartier afventer i øjeblikket dom i et interneringscenter i Miami og vil stå over for fire anklager om kriminel forseelse. Afgifter omfatter drift af en ulicenseret pengeafsender, handel med ejendom, der stammer fra ulovlige aktiviteter, hvidvaskning af penge og sammensværgelse til at begå hvidvaskning af penge.

Tethers indsats for at bekæmpe kriminalitet

Anklageskriftet følger nøje Tethers meddelelse den 2. maj om dets plan om at udvikle et værktøj til at overvåge aktiviteten på det sekundære marked.

Blockchain-efterretningsfirmaet Chainalysis vil lede udviklingen af det nye værktøj. Løsningen vil give stablecoin-udstederen mulighed for at identificere transaktioner, der potentielt er forbundet med ulovlige kategorier som terrorfinansiering.

Tidligere har Tether aktivt arbejdet sammen med loven for at slå ned på ulovlige overførsler ved hjælp af USDT.

Ifølge en Invezz- rapport den 23. april lovede stablecoin-udstederen at fryse aktiver knyttet til PDVSA.

Denne beslutning fulgte rapporter om, at det venezuelanske statsdrevne olieselskab planlægger at udnytte USDT til at undvige amerikanske sanktioner.

