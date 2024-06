Indien hæver tolden på kikærter, hvilket øger den australske eksport

Som et væsentligt skridt for international handel meddelte den indiske regering fredag, at tolden på kikærter blev fjernet indtil marts 2025, en beslutning, der er klar til i høj grad at gavne australske avlere og det globale pulsmarked.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Tariffsuspension af kikærter afstemt med plantesæson

Copy link to section

Fjernelsen af tarifferne, der træder i kraft med det samme, er strategisk på linje med den kommende kikærteplantningssæson i Australiens sydlige og centrale Queensland og det nordlige New South Wales.

Dette politikskift er en lettelse for australske landmænd og handlende, som har kæmpet med udfordrende markedsforhold siden indførelsen af høje toldsatser tilbage i 2017/2018.

Historisk kontekst og markedspåvirkning

Copy link to section

Indien, verdens største forbruger af kikærter, havde tidligere fastsat tolden til stejle 66 procent, hvilket drastisk påvirkede eksportdynamikken, især efter Australiens rekordudbytte 2016-17 på 2 millioner tons.

Siden da, på grund af ugunstige sæsoner og restriktive tariffer, har ingen efterfølgende afgrøde oversteget 1 million tons. Men med de nuværende fremragende fugtforhold i undergrunden og fornyet adgang til det indiske marked, forventer Australien et udbytte på over 1 million tons i år.

Industrien og regeringens reaktioner

Copy link to section

Nyheden, delt af John Southwell, den australske regerings handels- og investeringskommissær for Sydasien, på LinkedIn, blev mødt med entusiasme fra forskellige sektorer.

Især Grains Australia hyldede beslutningen som en afgørende udvikling for både australske landmænd og det bredere indiske pulsmarked. Peter Wilson, formand for Grains Australia Pulse Council, understregede, at dette resultat viser fordelene ved vedvarende og respektfuldt engagement med en vigtig handelspartner.

Øger konkurrencen og markedsudvidelsen

Copy link to section

Med ophævelse af tolden forventer australske kikærteeksportører mere stabile priser og forbedret konkurrenceevne på markedet.

Suspensionen forventes ikke kun at revitalisere kikærtehandlen med Indien, men også styrke Australiens position på andre vigtige markeder som Bangladesh, De Forenede Arabiske Emirater og Pakistan.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.