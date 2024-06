Visumundersøgelse viser, at kun 10% af stablecoin-transaktioner er rigtige brugere

Mens stablecoin- adoptionen har været på en opadgående bane, tyder en ny undersøgelse fra betalingsgiganten Visa og blockchain-dataplatformen Allium Labs på, at kun 10% kan være fra rigtige mennesker.

Over 90 % af stablecoin-transaktionsvolumen er ikke af rigtige brugere

Ifølge detaljerne i en ny rapport var kun $149 milliarder af den svimlende $2,2 billioner stablecoin transaktionsvolumen i april organisk. Det er omkring 10 % af den månedlige mængde.

Resten, over 90% af det samlede transaktionsvolumen i løbet af måneden, var nede på bots og storstilet handelsaktivitet. Detaljer om undersøgelsen kommer kun få dage efter, at Allium Labs og Visa samarbejdede om at lancere et onchain-analyse-dashboard.

Ifølge detaljer på Visa Onchain Analytics Dashboard er den samlede stablecoin-transaktionsvolumen på tværs af offentlige blockchains i de sidste 30 dage i øjeblikket på 2,4 billioner dollars.

Der har været over 337 millioner transaktioner med stablecoins i perioden.

Stablecoin vækst

Visas undersøgelsesresultater, delt i en rapport, Bloomberg offentliggjorde i mandags, udfordrer den langvarige påstand om, at stablecoin revolutionerer betalingsindustrien. I de fleste tilfælde har væksten for top stablecoins Tether (USDT) og USDC, som dominerer markedet med over 97% af den samlede markedsandel, peget på dette faktum.

Cuy Sheffield, chef for krypto hos Visa, kommenterede dette i april, da virksomheden afslørede sit samarbejde med Allium Labs.

På trods af det lille antal af ægte brugervolumener i stablecoin-betalinger, er markedseksperter optimistiske med hensyn til stablecoins rolle i betalingsområdet. Data viser, at det månedlige antal aktive brugere for stablecoins er vokset til 27,5 millioner på tværs af sektoren.

Analytikere hos Bernstein forventer, at stablecoin-markedet kan vokse til 2,8 billioner dollars i løbet af de næste fire år. Imidlertid kan den begyndende industri blive nødt til at øge indsatsen for at bringe sin vigtigste use case til rigtige mennesker.

Ifølge data fra CoinGecko er stablecoins markedsværdi i øjeblikket på lidt over $160 milliarder. USDT har set et 24-volumen på over $36 milliarder, mens USDC er på over $5 milliarder i samme periode som mandag den 6. maj.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.