Aramco Q1-indtjening: Saudi-oliemajor vil uddele 31 milliarder dollars i udbytte på trods af et fald på 14 % i nettoindkomst

Saudi Aramco, den statsejede oliebehemoth, har annonceret planer om at udbetale 31 milliarder dollars i udbytte til sine aktionærer, herunder den saudiske regering, på trods af at de oplevede et fald i indtjeningen for første kvartal på grund af reducerede oliepriser og salgsvolumener.

Indtjeningen falder midt i den globale oliedynamik

I det første kvartal, der sluttede den 31. marts, rapporterede Aramco en nettoindkomst på 27,3 milliarder dollars, hvilket er et fald på 14 % fra de 31,9 milliarder dollars, der blev registreret i samme periode sidste år.

Dette tal stemmer overens med analytikers forudsigelser i henhold til virksomhedens indtjeningsopgørelse.

Faldet i indtjeningen afspejler bredere markedsudfordringer, herunder fluktuerende oliepriser og produktionsnedskæringer i OPEC+.

Udbyttestrategi midt i finanspolitiske justeringer

På trods af nedturen forbliver Aramco forpligtet til sine betydelige udbyttebetalinger og erklærer $20,3 milliarder i basisudbytte for første kvartal og yderligere $10,8 milliarder i resultatafhængigt udbytte, der er planlagt til udlodning i andet kvartal.

Samlet set forventer selskabet at erklære et samlet udbytte på 124,3 milliarder USD for 2024, hvoraf 43,1 milliarder USD vil være præstationsafhængig.

Saudi økonomisk diversificering og skattemæssige behov

Udbyttet er afgørende for den saudiske regering, som ejer cirka 82,2 % af Aramco og er afhængig af virksomhedens udbetalinger, inklusive royalties og skatter, for at finansiere dens ambitiøse økonomiske diversificeringsbestræbelser væk fra olie.

Disse initiativer er en del af rigets bredere strategi for at reducere dets økonomiske afhængighed af råolieeksport.

Budgetpres og økonomiske prognoser

Det nuværende globale oliemarked udgør yderligere udfordringer for Saudi-Arabien, verdens førende olieeksportør.

Med Brent-råolie i gennemsnit omkring $83,50 indtil videre i 2024, og Den Internationale Valutafond (IMF) forudsiger, at Saudi-Arabien har brug for oliepriser på $96,2 pr. år.

Dette økonomiske pres kan føre til forsinkelser i flere af kongerigets megaprojekter, mens det navigerer i disse finanspolitiske begrænsninger.

Den strategiske styring af sine olieindtægter og den vellykkede implementering af økonomiske reformer er afgørende, da Saudi-Arabien fortsætter med at tilpasse sig det udviklende globale energilandskab og sine egne transformative økonomiske dagsordener.

