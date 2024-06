Stanley Druckenmiller trimmer Nvidia-andelen, da ‘AI kan være lidt overhypet nu’

Nvidia Corp er i minus ved at skrive, efter Stanley Druckenmiller meddelte at have reduceret sin andel i chipmakeren.

Hvorfor reducerede Druckenmiller sin position i Nvidia-aktier?

Milliardærinvestoren sænkede sin eksponering mod halvleder-behemothen, da aktien har “havde en helvedes løbetur”.

Han blev først introduceret til $NVDA i den bagerste halvdel af 2022 – og “øgede positionen væsentligt”, da OpenAI udrullede ChatGPT.

Nyheden kommer kun få dage før Nvidia er planlagt til at rapportere sine økonomiske resultater for første kvartal. Konsensus er, at den skal tjene 5,14 USD pr. aktie – mange gange flere gange fra 88 cents pr. aktie for et år siden.

Nvidia-aktien er steget hele 90% siden starten af 2024.

Stanley Druckenmiller er fortsat optimistisk på AI

Stanley Druckenmiller trimmede sin andel i Nvidia, da AI kan være en smule overhypet på kort sigt.

Men han ser fortsat kunstig intelligens som underhypet på lang sigt. På CNBCs “Squawk Box” sagde den tidligere hedgefondsmanager:

“AI kunne rime på internettet. Efterhånden som vi gennemgår alle disse kapitaludgifter, er vi nødt til at betale ud, mens de trinvist kommer ind fra dag til dag. Den store gevinst kan være fire til fem år fra nu.”

I marts afslørede $NVDA “verdens mest kraftfulde AI-chip” (læs mere). GB200 eller den første af dens Blackwell-serie af GPU’er reducerer omkostninger og energiforbrug med 25 gange i forhold til sin forgænger – H100. Wall Street har i øjeblikket en konsensus “køb”-rating på Nvidia-aktier.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.