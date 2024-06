Nexo lancerer tokenjagt på $12 millioner for at fejre seks års jubilæum

På sin sjette fødselsdag har Nexo introduceret en spændende $12 millioner NEXO Token-jagt, designet til at engagere og belønne både nye og eksisterende brugere i sit økosystem.

Begivenheden, kaldet Nexonomics Hunt, giver deltagerne chancen for at stable point, multiplicere gevinster og låse op for en række overraskelser, hvilket markerer det som Nexos største belønningsinitiativ til dato.

Fra den 8. maj 2024 kl. 13:00 UTC kan deltagerne begynde at samle point ved at bruge forskellige Nexo- produkter.

Disse point kan konverteres til NEXO-tokens fra den 10. juli 2024.

Der er ingen grænse for antallet af point, som brugere kan indsamle, hvilket tilskynder til aktiv deltagelse i hele kampagnen, som løber indtil den 7. juli 2024.

Optjening og multiplikation af point

Der tildeles point for en række aktiviteter inden for Nexo-platformen, hvor forskellige handlinger giver forskellige point.

Visse handlinger som at trække kryptoaktiver kan dog reducere pointbalancen, hvilket gør strategisk deltagelse afgørende.

Derudover introducerer kampagnen adskillige multiplikatorer for at øge pointakkumulering, herunder ugentlige multiplikatorer for tidlige deltagere, loyalitetsmultiplikatorer for dem i Nexo-loyalitetsprogrammet og en ny brugermultiplikator for førstegangsfinansierende Nexo-konti.

Gør krav på NEXO-tokens

Ved kampagnens afslutning vil deltagerne have mulighed for at gøre krav på NEXO-tokens baseret på de point, de har akkumuleret.

Kravperioden er sat mellem den 10. juli og den 24. juli 2024. Den samlede pulje på 10.000.000 NEXO-tokens vil blive fordelt baseret på de samlede point indsamlet af alle brugere, med det nøjagtige ‘token per point’-forhold, der skal beregnes ved udgangen af kampagnen.

