Vedvarende energi når rekord på 30 % af den globale elproduktion i 2023, siger rapporten

Ifølge en rapport fra tænketanken Ember har væksten i sol- og vindkraft drevet produktionen af vedvarende energi til et rekordhøjt niveau, der tegner sig for 30 % af den globale elproduktion i 2023.

Denne milepæl placerer det ambitiøse globale mål om at tredoble vedvarende kapacitet inden 2030 inden for rækkevidde, et mål, som mere end 100 lande blev enige om på COP28-klimatopmødet i Dubai sidste år.

Nøgledrivere for vækst i vedvarende energi

Den betydelige stigning i vedvarende energikapacitet, især fra solenergiprojekter, har været en kritisk faktor i denne præstation.

Dave Jones, Embers direktør for global indsigt, sagde:

“Stigningen i solenergikapacitet, der skete i løbet af 2023, låser virkelig op for muligheden for, at vi er i stand til at nå det niveau af vedvarende energi inden 2030, og den tredobling af kapaciteten, der blev lovet på COP28.”

Rapporten fremhævede, at mere end halvdelen af de globale tilføjelser i sol- og vindkapacitet stammer fra Kina, hvilket understreger landets centrale rolle i den globale energiomstilling.

Samlet set steg den globale solproduktion med 23,2 %, mens vindkraften voksede med 9,8 %.

Udfordringer og forudsigelser for nye projekter

På trods af disse fremskridt påpeger brancheeksperter igangværende problemer med netforbindelser og tilladelse til nye projekter, hvilket kan hindre fremskridt hen imod 2030-målene.

Embers rapport forbliver dog optimistisk og forudsiger, at fortsat vækst i vedvarende energikilder vil føre til et fald på 2 % i kraftproduktionen af fossile brændstoffer i 2024.

Denne reduktion forventes at skubbe den samlede fossile energiproduktion til under 60 % af den globale elproduktion for første gang siden mindst 2000, det tidligste punkt i Embers datasæt.

