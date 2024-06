CEO for Ethereum L2 Eclipse står over for anklager om seksuelt misbrug

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Neel Somani, grundlægger og administrerende direktør for Ethereum layer 2 blockchain Eclipse, meddelte, at han “midlertidigt reducerer” sin offentlige rolle. Ifølge et indlæg den 9. maj blev denne beslutning truffet på baggrund af beskyldninger om seksuel forseelse.

Ved at rense luften omkring disse anklager på X sagde Somani,

“Der er blevet fremsat alvorlige beskyldninger mod mig på Twitter i den sidste uge. Disse påstande er falske.”

Han understregede, “Jeg har aldrig seksuelt overfaldet eller chikaneret nogen kvinde,” og erklærede sin hensigt om at “forsvare” sig selv og “rense” hans navn.

Ifølge Somani ville hans tilbagetræden gøre det muligt for “disse samtaler at udfolde sig” og “sandheden at komme frem” om påstandene.

Eclipse-holdet vil vise vejen

Eclipses administrerende direktør udtrykte også sin tillid til evnerne hos Eclipses seniorledelse under hans tid væk. Han bemærkede, at de er “godt rustede” til effektivt at styre virksomheden under hans fravær.

Som reaktion på situationen udsendte Eclipse en erklæring den 9. maj via en X-post.

Holdet bekræftede, at de tager anklagerne “seriøst” og er forpligtet til at opretholde de højeste standarder for adfærd. Indlægget nævnte også virksomhedens dedikation til “ligestilling og retfærdig behandling.”

Strategiske fremskridt midt i udfordringer

Kontroversen opstod lige efter, at Eclipse Labs med succes rejste $50 millioner i en serie A-finansieringsrunde, hvilket hævede dens samlede kapital til $65 millioner.

Finansieringsrunden, ledet af Placeholder og Hack VC, omfattede blandt andre bemærkelsesværdige deltagere som Polychain Capital, Delphi Digital og Maven 11. Strategiske bidrag kom fra Flow Traders, GSR, Apollo Global Management og OKX Ventures.

Tidligere lancerede firmaet mainnet af sit Ethereum lag 2 i september 2023.

I andre nyheder har udviklingen omkring lag 2-løsninger til Ethereum set en massiv stigning i løbet af det seneste år. Senest lancerede cryptocurrency exchange OKX X Layer, en Ethereum layer-2-skaleringsløsning, på sit offentlige hovednet.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.