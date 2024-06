Her til morgen offentliggjorde Det Forenede Kongerige Office for National Statistics (ONS) bedre end forventet BNP-tal for Storbritanniens første kvartalsestimat fra januar til marts 2024.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Resultaterne viste en kvartalsvækst på 0,6 % for landets BNP og en år-til-år vækst på 0,2 % ifølge ONS:

Det britiske bruttonationalprodukt (BNP) anslås at være steget med 0,6 % i kvartal 1 (januar til marts) 2024 efter fald på 0,3 % i kvartal 4 (oktober til december) og 0,1 % i kvartal 3 (juli til september) 2023 Sammenlignet med samme kvartal for et år siden anslås BNP at være steget med 0,2 % i 1. kvartal 2024.”

Dette var forud for estimaterne for tallene. I går forudsagde Bank of England en vækstrate på 0,4 % for perioden i sin pengepolitiske rapport, mens konsensus for mange analytikere var en vækstrate på 0,2 %.

En tikkende bombe

Copy link to section

Presset stiger for, at Storbritannien skal sænke renten.

I går den 9. maj udgav ONS en bulletin med titlen ‘Måling af fremskridt, velvære og ud over BNP i Storbritannien: maj 2024’.

I publikationerne sagde ONS, at antallet af britiske indbyggere, der er utilfredse med deres livskvalitet, var steget bekymrende, og en væsentlig medvirkende årsag til dette er den høje inflation og det pres, det lægger på borgerne.

Andelen af mennesker, der rapporterer lav tilfredshed med deres liv i Storbritannien, er steget til 5,8 % i de fem år frem til oktober til december 2023… Højere inflation har lagt pres på husholdningernes økonomi, hvor 21,8 % af befolkningen i Storbritannien finder det rimeligt eller meget svært at klare sig økonomisk.”

Inflation påvirker Storbritanniens velfærd

Copy link to section

Rapporten fortsatte med at sige:

Da vi spurgte voksne i Storbritannien, hvad der betød mest for deres individuelle velbefindende, var deres personlige økonomiske situation det tredje oftest bemærkede tema. Inflationen steg med 3,8 % i de 12 måneder frem til marts 2024, ned fra et højdepunkt på 9,6 % i de 12 måneder til oktober 2022. Disse stigninger i inflationen har lagt pres på husholdningernes økonomi, og mellem 13. til 24. marts 2024 var 21,8 % af folk i Storbritannien sagde, at de havde ret svært eller meget svært ved at klare sig økonomisk, som vist på vores britiske Measures of National Well-being Dashboard.”

På trods af dette bruger BoE stadig en masse utrolig forsigtige formuleringer vedrørende rentenedsættelser.

Sænkningen af renten kan være særlig vigtig for at undgå stagflation senere, hvis anden halvdel af BoE’s pengepolitiske rapports BNP- forudsigelse holder nøjagtigt:

Det britiske BNP forventes at være steget med 0,4 % i 1. kvartal 2024 og at vokse med 0,2 % i 2. kvartal. På trods af tiltagende vækst i prognoseperioden forventes væksten i efterspørgslen at forblive svagere end den potentielle udbudsvækst i det meste af denne periode.”

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.