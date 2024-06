Bitbot rejser $3,3 millioner under forsalget midt i krypto-opsvinget

Kunstig intelligens (AI) er ved at tage kryptohandel til næste niveau og bringer det bedste af automatiserede funktioner til et marked, der vokser med hastige skridt. Mens de tilpassede apps på Telegram fortsætter med at revolutionere kryptohandelsmarkedet, så er der et projekt, der ønsker at indtage førstepladsen – nemlig Bitbot (BITBOT).

Hvad er Bitbot?

Bitbot, den nye løsning til kryptohandel på Telegram, er mere end en AI-drevet bot.

Dette er verdens første selvforvaltede Telegram-bot. Resultatet er en platform, der kombinerer sikkerhed og de mest avancerede handelsværktøjer, alt sammen designet til at bringe kryptohandel af institutionel kvalitet til detailhandleren.

Det bemærkelsesværdige ved Bitbot er, at projektet revideres af Solid Proof. Partnerskabet med teknologileverandøren Knightsafe, der leverer løsninger til selvforvaltning af digitale aktiver, skiller sig også ud.

Samlet set adskiller Bitbots fokus på sikkerhed, integration af AI og anti-MEV- og anti-rug-værktøjer den over de andre bots.

Bitbots teknologi – “dine nøgler, dine aktiver”

Som handelsrobot vil Bitbot mere fungere som andre løsninger på markedet som Banana Gun og PAAL AI. Men det, der adskiller Bitbot, er dens banebrydende ikke-forvaringsteknologi, der giver brugeren mulighed for sikkert at integrere med deres selvforvaltende wallets, hvilket sikrer, at det altid er “dine nøgler, din wallet og dine aktiver.”

AI forbedrer også projektets avancerede funktioner, hvilket gør, at dette ikke bare er endnu en elegant Telegram-handelsbot, men sandsynligvis den arketypiske handelsløsning.

Når boten lanceres på markedet efter forsalget, vil de handlende, der er interesserede i en ny oplevelse, kunne benytte sig af topværktøjer som Gem Scanner, intelligent handel, kopihandel og sniping. Der er også markedsindsigt i kæden og skræddersyet tegnebogshåndtering.

Ud over lanceringen af Telegram-botten fremhæver Bitbots køreplan også udviklingen af en indbygget mobilapp og tilbyder support på tværs af de forskellige blockchains.

Er forsalget et godt tidspunkt at købe Bitbot?

Interessen for dette projekt er eksploderet med de seneste produktopdateringer, fællesskabs-AMA’er og kryptoekspertnes prognoser for markedet efter spot-godkendelsen af Bitcoin ETF’erne og Bitcoin-halveringen i 2024.

AI-fortællingen kan være en anden vigtig katalysator for en bredere anvendelse. Udsigterne har fået flere kryptoprojekter som Render (RNDR) og Akash Network (AKT) til at skyde i vejret i de seneste måneder. Det er en fortælling, som sandsynligvis vil blive forstærket efter denne uges rapporter om en potentiel aftale mellem tech-giganten Apple og OpenAI om ChatGPT-integration med iPhone.

Bitbots offentlige salg er i fase 13, og BITBOT-prisen ligger i øjeblikket på $0,018. Investorerne har indtil videre rejst mere end $3,3 millioner.

I de næste to faser vil tokenets værdi stige til $0,020. Mens forsalgsprisen er steget fra de oprindelige $0,005, tilbyder de næste to faser stadig en potentielt lukrativ position i betragtning af sandsynlige katalysatorer for markedsvækst.

Den innovative bots selvforvaltede løsning er også en game-changer og kunne få Bitbot til at storme til tops som den foretrukne AI-drevne handelsbot. Læs mere om Bitbot her.

Denne artikel er et samarbejde mellem vores redaktører og vores partnere, og kan indeholde sponsoreret reklameindhold og links. Indholdet er ikke tiltænkt som økonomisk rådgivning og er kun til oplysningsformål.