Bank of England kan overveje rentenedsættelser til sommer, siger cheføkonom Huw Pill

Bank of Englands cheføkonom Huw Pill udtrykte tirsdag, at det måske “ikke er urimeligt” for centralbanken at begynde at overveje en nedsættelse af renten hen over sommeren, hvis de nuværende økonomiske tendenser fortsætter.

Pills kommentarer kom under hans tale ved Institute of Chartered Accountants i England og Wales Regions økonomiske topmøde, hvilket signalerede et potentielt betydeligt skift i BoEs pengepolitiske tilgang i de kommende måneder.

Fremskridt med inflationen, men der er stadig udfordringer

På trods af de optimistiske udsigter for renten understregede Pill, at Bank of England stadig er midt i sine bestræbelser på at kontrollere inflationen, og at “der er stadig mere arbejde at gøre.”

Banken har bestræbt sig på at bringe inflationen tættere på sit mål på 2 %, men de nuværende lønvækster udgør udfordringer.

Lønvæksten overstiger målene

Pill fremhævede også bekymringer med hensyn til lønvækst, som forbliver “ret godt over, hvad der ville være konsistent for at opfylde 2 % inflationsmålet” bæredygtigt.

Denne faktor kan påvirke centralbankens beslutninger om, hvorvidt den skal justere renten hurtigere eller fastholde en mere forsigtig holdning i en længere periode.

