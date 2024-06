Her til morgen offentliggjorde Det Forenede Kongeriges Office for National Statistics (ONS) landets seneste tal for arbejdsløshed og beskæftigelse.

Den pågældende periode var utvivlsomt en svær periode for arbejdslandskabet. Alene i marts anslog ONS, at 22.000 arbejdsdage gik tabt på grund af arbejdskonflikter i hele Storbritannien.

Arbejdsløsheden op

Fra januar til marts 2024 lå arbejdsløsheden på 4,3 %, en stigning på 0,3 procentpoint år-til-år.

Dette var en marginal stigning fra de 4,2 %, der blev estimeret for kvartalet sidste måned, og markant op fra det foregående kvartals beløb på 3,8 %.

Dette kommer varmt i hælene på aprils arbejdsløshedstal, med anslået 156.000 tabte jobs – hvilket var den højeste arbejdsløshed i seks måneder.

Beskæftigelsesprocenterne falder, efterhånden som arbejdsmarkedet afkøles

I samme periode faldt beskæftigelsesfrekvensen 0,8 procentpoint til 74,5 % i kvartalet.

I alt faldt antallet af beskæftigede med 178.000.

Det tidlige estimat for lønmodtagere for april 2024 faldt med 85.000 (0,3%) måned til måned, men steg med 129.000 (0,4%) på året til 30,2 mio.

Ledige stillinger når krisepunktet i Storbritannien

Men selv med flere ledige faldt antallet af udbudte job også. I februar til april 2024 faldt det estimerede antal ledige stillinger i Storbritannien med 26.000 i kvartalet til 898.000.

Det er 22. måned i træk, at ledige stillinger er faldet – en periode, der strækker sig over næsten to år med fortsat afmatning for det britiske arbejdsmarked.

Men ONS gjorde sig umage for at bekræfte, at disse tal “stadig var over niveauerne af præ-coronavirus (COVID-19) pandemi.”

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.

