Hvordan et Kamala Harris-præsidentskab kunne påvirke den gennemsnitlige amerikanske skatteyder

Efterhånden som det politiske landskab skifter, fremstår vicepræsident Kamala Harris som den førende demokratiske kandidat til potentielt at erstatte præsident Joe Biden.

Med denne mulighed er vælgerne ivrige efter at forstå hendes holdning til vigtige finansielle spørgsmål, og hvordan hendes platform kan forme fremtidige økonomiske politikker.

Harris’ tilgang til skatter, sundhedspleje, studielån og andre kritiske områder kan påvirke husholdningernes økonomi betydeligt.

Skattepolitikker: Ændringer i horisonten

Det forestående udløb af adskillige skattelettelser efter 2025 placerer skattepolitikker og det føderale budgetunderskud øverst på Harris’ dagsorden.

Uden lovgivningsmæssige handlinger vil bestemmelser fra skattelettelser og jobloven (TCJA) udløbe, hvilket fører til højere skatter for mere end 60 % af indgiverne, ifølge Tax Foundation.

Harris forventes at tilpasse sig mange af Bidens skattepolitikker, især dem, der er rettet mod rigere amerikanere og virksomheder.

Et centralt spørgsmål er, om hun vil fastholde Bidens løfte om at undgå at hæve skatten på enkeltpersoner, der tjener mindre end $400.000 årligt.

Tidligere støttede Harris en ophævelse af TCJA’s selskabsskattesats, idet han foreslog en tilbagevenden til en topsats på 35% sammenlignet med Bidens foreslåede 28%.

Hendes holdning til børneskattefradrag, som hun gik ind for under pandemien, vil også blive overvåget nøje, da hun kan fortsætte med at slå til lyd for udvidet støtte til familier.

Sundhedspleje: Vil ‘Medicare for All’ dukke op igen?

Under sin præsidentkampagne i 2020 godkendte Harris en “Medicare for All”-plan, der sigter mod at overføre alle amerikanere til en Medicare-baseret sundhedsplan over ti år.

Men denne ambitiøse plan er muligvis ikke et omdrejningspunkt i det nuværende politiske klima, givet Det Demokratiske Partis præference for mere trinvise ændringer af sundhedspolitikken.

Harris forventes at gå ind for udvidelser af Affordable Care Act (ACA) dækning og Medicaid, der bygger på Biden-administrationens bestræbelser på at reducere sundhedsomkostningerne.

Hendes engagement i kvinders sundhed, især abortrettigheder, vil sandsynligvis forblive et fremtrædende emne, da hun har været en stærk tilhænger af at beskytte reproduktive rettigheder midt i skiftende juridiske landskaber i forskellige stater.

Studielån: Fortsætter fremstødet for gældssanering

Harris har været en varm tilhænger af Bidens historiske initiativer til tilgivelse af studielån.

Under sit tidligere præsidentvalg foreslog hun en snævrere gældslettelsesplan sammenlignet med Bidens bredere tilgang, som allerede har eftergivet 167 milliarder dollars i studiegæld for næsten 5 millioner amerikanere.

Som vicepræsident har Harris fokuseret på at bekæmpe udlånspraksis og støtte låntagere fra for-profit institutioner.

Hendes igangværende bestræbelser på at bringe lettelse til låntagere af studielån vil sandsynligvis fortsætte med det formål at løse de bredere økonomiske konsekvenser af studiegæld for unge fagfolk og familier.

Indkomstulighed: Afhjælpning af velstandskløften

Et af Harris bemærkelsesværdige forslag, før han blev vicepræsident, var Lift the Middle Class Act, som havde til formål at give op til $6.000 årligt til lav- og mellemindkomstarbejdere gennem skattefradrag.

Dette initiativ var designet til at lukke velstandskløften og støtte arbejderklassefamilier, en bekymring, der kun er vokset i takt med at leveomkostningerne stiger.

I betragtning af den nuværende økonomiske kontekst vil Harris muligvis genoplive lignende forslag om at tilbyde skattelettelser til dem, der tjener under visse tærskler, og løse de vedvarende udfordringer, som husholdninger med lavere indkomst står over for.

Bolig: Fortaler for overkommelige løsninger

Harris har konsekvent kæmpet for en overkommelig boligpolitik, idet han anerkender det kritiske behov for tilgængelige boligløsninger.

For nylig annoncerede hun et tilskudsinitiativ på 85 millioner dollars, der sigter mod at reducere boligudgifter og adressere hjemløshed.

Hendes indsats omfatter også et betydeligt budget på 5,5 milliarder dollars, der sigter mod at booste billige boliger gennem forskellige programmer under US Department of Housing and Urban Development (HUD).

Hendes fortsatte fokus på overkommelige boliger afspejler hendes forpligtelse til at sikre, at alle amerikanere har adgang til sikre og overkommelige levevilkår, et grundlæggende aspekt af økonomisk stabilitet.

Styrkelse af sociale sikkerhedsnet

Som senator var Harris medsponsor af Social Security Expansion Act, og talte for øgede fordele og højere bidrag fra velhavende amerikanere. Dette stemmer overens med hendes bredere mål om at beskytte og forbedre sociale sikkerhedsnet.

Harris har også målrettet lønforskellen mellem kønnene med forslag om at fjerne diskriminerende lønpraksis. Hendes plan omfattede bøder for virksomheder, der ikke opnår ligelønscertificeringer, med det formål at lukke indtjeningsforskellen, som uforholdsmæssigt påvirker farvede kvinder.

Endelig kunne et Kamala Harris-præsidentskab medføre betydelige ændringer i skattepolitikker, sundhedspleje, afdrag på studielån, indkomstulighed, boligoverkommelighed og sociale sikkerhedsnet. Disse potentielle skift understreger vigtigheden af at forstå hendes platform, når vælgerne overvejer den fremtidige retning for økonomiske politikker.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.