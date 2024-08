Moody’s nedjusterer Thames Waters kreditvurdering til ‘junk’, citerer svækkende likviditetsposition

Thames Water, Storbritanniens største vandværk, har set sin kreditvurdering skåret ned til junk-status af Moody’s Ratings.

Nedjusteringen kommer efter, at den britiske vandtilsynsmyndighed placerede selskabet under et turnaround-tilsynsregime på grund af bekymringer om dets finansielle stabilitet.

Denne beslutning forventes at få væsentlige konsekvenser for forsyningsselskabets gældsstyring og fremtidige finansielle strategi.

Thames Waters klasse A-gæld nedgraderet til Ba1, klasse B til B3

Moody’s nedjusterede Thames Water Utilities Finance Plc’s senior-sikrede gæld til Ba1, et hak i junk-territorium.

Klasse B-sedlerne blev nedgraderet yderligere til B3, og virksomhedens familierating blev sænket til Ba2.

Selskabets kreditudsigter er fortsat negative. Dette markerer et bemærkelsesværdigt skift, efterhånden som Thames Waters økonomiske helbred forværres, hvilket giver anledning til bekymring om dets evne til at håndtere sin betydelige gældsbyrde på 16,5 milliarder pund.

Thames Waters økonomiske kampe og regulatoriske udfordringer

Nedgraderingen truer med at bringe Thames Water i strid med sin driftstilladelse, som kræver, at virksomheden opretholder to ratings af investeringsgrad.

Vandværkets “svækkende likviditetsposition” og potentielle brud på aftaler om dets gæld var nøglefaktorer i Moody’s beslutning.

Derudover har S&P Global Ratings indikeret, at det også kan nedgradere forsyningsselskabets sikreste klasse af obligationer, som i øjeblikket har den laveste rating af investeringsgrad.

Thames Water har været i drøftelser med vandregulatoren Ofwat siden april 2024, og advaret dem om muligheden for kreditvurderingsnedgraderinger.

Virksomheden har arbejdet sammen med Ofwat for at bevare sin økonomiske modstandskraft og undgå regeringens særlige administrationsregime (SAR), en form for midlertidig renationalisering, der kan udløses, hvis virksomheden ikke opfylder sine økonomiske forpligtelser eller hovedopgaver.

Gældskonsekvenser og investorbekymringer

Nedjusteringen forventes at øge låneomkostningerne til Thames Water, som leverer vand- og kloaktjenester til cirka 16 millioner husstande.

Denne økonomiske belastning kan hindre virksomhedens evne til at tiltrække nye investorer, især da den søger at rejse £750 millioner i egenkapital inden maj næste år og yderligere £2,5 milliarder inden 2030.

Selskabets aktionærer, som omfatter pensionsfonde som Canadas Omers, Storbritanniens USS-universitetsordning og adskillige suveræne formuefonde, har udtrykt bekymring over levedygtigheden af yderligere investeringer.

I april mærkede de virksomheden “uinvesterbar” og trak en tidligere tilsagn om at investere yderligere 500 millioner pund tilbage.

Fremtidige investeringsudfordringer og regulatoriske grænser

Thames Waters bestræbelser på at sikre nye investeringer kan blive yderligere kompliceret af Ofwats begrænsninger for potentielle regningsstigninger for forbrugere.

Mens vandselskaber i Storbritannien har anmodet om en gennemsnitlig stigning på 33 %, foreslog Ofwats udkast til afgørelse tidligere på måneden stigninger på kun omkring en femtedel. Denne uoverensstemmelse kan afskrække potentielle investorer, der leder efter højere afkast.

Moody’s fremhævede, at uden en ny aktieindsprøjtning forventes Thames Water at bryde sine finansielle nøgletal for udløsende begivenheder, hvilket kræver godkendelse fra obligationsejerne til at låne flere penge.

Finansieringsmodellen, som Thames Water bruger, og som prioriterer pengestrømme til at betjene forskellige gældsniveauer, har ført til højere ratings for topplacerede obligationer i forhold til standardvirksomhedsobligationer med lignende gældsniveauer.

Markedsreaktion og bredere økonomiske konsekvenser

Nogle af Thames Waters klasse A-obligationer handles i øjeblikket til mindre end 70p i pundet, hvilket indikerer, at selv topplacerede obligationsejere forbereder sig på betydelige økonomiske tab. Klasse B-obligationer er noteret til kun en fjerdedel af deres pålydende værdi.

Ud over gælden på 16,5 milliarder pund hos Thames Waters regulerede forsyningsselskab har moderselskabet Kemble Water yderligere lån, hvilket bringer koncernens samlede gæld op på over 18 milliarder pund.

Obligationer hos Kemble Water er allerede i misligholdelse, og investorer rustet til næsten samlede tab.

Regeringens reaktion og ansvarlighedsforanstaltninger

Den britiske premierminister, Sir Keir Starmer, talte i Underhuset onsdag og sagde, at regeringen ville mødes med lederne af mislykkede vandselskaber for at holde dem ansvarlige for deres præstationer.

Kunder bør ikke betale prisen for dårlig forvaltning af vandselskaber, og vi har allerede annonceret skridt til at sætte vandselskaber under et hårdere regime.

Mens Thames Water navigerer i disse finansielle og lovgivningsmæssige udfordringer, vil virksomhedens evne til at stabilisere sin økonomi og opretholde servicekvalitet blive overvåget nøje af både investorer, regulatorer og forbrugere.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.