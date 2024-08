HSBC blokerer kryptoudvekslinger i Australien for at beskytte kunderne

Bankgiganten HSBC blokerer alle cryptocurrency-udvekslinger i Australien. Banken rapporterede om et stigende antal svindel som begrundelsen bag flytningen.

Fra den 24. juli er banken begyndt at blokere alle kundebetalinger rettet mod kryptovalutabørser. En meddelelse på HSBC’s hjemmeside siger:

Vi har foretaget disse ændringer for at beskytte vores kunder som reaktion på stigningen i svindel. Vi investerer løbende i vores sikkerhedsfunktioner og styrker vores systemer for at hjælpe med at beskytte vores kunder mod nye trusler.

Beskyttelse af kunder mod svindel

Kunder på den sociale medieplatform Reddit hævder, at banken annoncerede flytningen med meget kort varsel. I en e-mail den 24. juli mærkede banken blokeringen som “sikkerhedsforanstaltninger”, og opfordrede dem til at lede efter “alternative ordninger”, hvis de søgte at handle med kryptobørser.

Alle transaktioner, der foretages mod cryptocurrency-udvekslinger, vil automatisk blive blokeret af banken. Dette inkluderer også betalinger fra kredit- og betalingskort.

Banken vil dog fortsat tillade betalinger fra kryptobørser.

Banken pegede på data, der hævder, at australiere tabte over 170 millioner dollars på investeringssvindel alene i 2023. I mellemtiden udgav Australiens finansielle vagthund også for nylig en rapport, der rejser bekymring over brugen af kryptovalutaer i ulovlige aktiviteter.

Rapporten fremhævede traditionelle kanaler som kontanter og fast ejendom som de førende formidlere af ulovlige aktiviteter i landet. I sammenligning med den “medium” risikofaktor, der er udpeget for kryptovalutaer, fik kontanter en “meget høj” risikostatus.

Bankgiganten er ikke fremmed for at begrænse adgangen til kryptoaktiver. Sidste år foretog den et lignende skridt i Det Forenede Kongerige og forhindrede detailkunder i at købe kryptovalutaer ved hjælp af kreditkort. Yderligere udstedte det en grænse på £5.000 på betalingskort til kryptokøb.

Flytningen var som svar på en advarsel udstedt af Financial Conduct Authority (FCA) om risici forbundet med kryptoaktiver.

Australien slår ned på krypto

HSBC følger i fodsporene på andre store australske bankgiganter, der har undgået kryptovalutaer.

Sidste år blokerede topbankerne i regionen – Commonwealth Bank, National Australia Bank, Westpac og Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) – kollektivt kryptobetalinger.

En rapport fra Westpac på det tidspunkt nævnte investeringssvindel som årsagen til 50 % af alle kundetab forbundet med svindel, hvor en tredjedel af alle svindel involverer overførsler til kryptovalutabørser.

Begrænsningerne for kryptovalutaer rækker ud over kryptobørser. Australske tilsynsmyndigheder har også slået ned på brugen af kryptovalutaer som betalingsmetode for online gambling.

I mellemtiden har Australian Securities & Investments Commission også været rettet mod kryptoenheder, som den anser for at være uregistrerede værdipapirer.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.