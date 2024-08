Hvordan et andet Trump-præsidentskab kunne påvirke elbiler og politikker for ren energi

Muligheden for, at Donald Trump kan sikre sig en anden periode som præsident for USA, rejser betydelige spørgsmål om fremtiden for elektriske køretøjer (EV’er) og ren energi i USA.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Mens Trumps administration var kendt for sin kontroversielle holdning til miljøpolitikker og ren energi, kan hans potentielle tilbagevenden til embedet have store konsekvenser for el-industrien og bredere klimainitiativer.

Her er, hvordan et Trump-præsidentskab kan påvirke elbilsektoren og relaterede politikker.

Potentiel tilbagerulning af inflationsreduktionslovens støtte til elbiler

Copy link to section

En af de mest umiddelbare bekymringer for elbilindustrien er Trumps holdning til Inflation Reduction Act of 2022 (IRA).

IRA, som tildelte 369 milliarder dollars til initiativer til ren energi, har været afgørende for at drive investeringer i el-projekter.

Siden vedtagelsen har IRA katalyseret cirka 77,6 milliarder dollars i el-relaterede investeringer, ifølge Manufacturing Dive.

Trump har offentligt forpligtet sig til at indefryse tilskud og subsidier knyttet til IRA.

Hans forslag om at indføre et “moratorium for alle nye udgifter til bevillinger og foræringer” inkluderer skattefradraget på $7.500 for elbiler, som har spillet en afgørende rolle i at stimulere forbrugernes adoption af elbiler.

Som rapporteret af finansministeriet har købere af elbiler samlet sparet 600 millioner dollars siden begyndelsen af året på grund af disse kreditter, med gennemsnitlige besparelser på omkring 6.900 dollars pr. køretøj.

Eliminering af disse incitamenter kan betydeligt bremse adoptionshastigheden af elbiler, potentielt hindre fremskridt hen imod klimamål og påvirke store bilproducenter som General Motors, Ford og Tesla.

Ændringer i det lovgivningsmæssige landskab for elbiler og emissioner

Copy link to section

Trumps skepsis over for miljøbestemmelser strækker sig til Environmental Protection Agency (EPA) nye regler om udstødningsemissioner.

EPA’s standarder er designet til at reducere kulstofemissioner ved at fremme et højere salg af elektriske og plug-in hybridbiler. I henhold til de foreslåede regler, som sigter mod, at 56 % af salget af nye biler skal være elektriske i 2032, forventes bilindustrien at foretage væsentlige skift i retning af grønnere teknologi.

Trumps modstand mod disse regler inkluderer et løfte om at afvikle EPA’s regler, som han beskriver som et “EV-mandat”, der uretfærdigt retter sig mod gasdrevne køretøjer.

Mens både fagforeninger og bilproducenter generelt har støttet disse standarder, kan Trumps løfte om at ophæve dem underminere bestræbelserne på at øge salget af elbiler og reducere emissionerne.

Hans retorik foreslår en tilbagevenden til et mere lempeligt reguleringsmiljø for traditionelle køretøjer, hvilket kan føre til øgede emissioner og langsommere fremskridt i bekæmpelsen af klimaændringer.

kinesiske bilproducenter og amerikansk produktion

Copy link to section

I modsætning til hans miljøpolitikker præsenterer Trumps holdning til international handel og kinesiske bilproducenter en anden facet af hans potentielle indflydelse på elbilindustrien.

Under sin kampagne har Trump slået til lyd for at bygge amerikanske fabrikker til kinesiske bilproducenter eller pålægge told på så høje som 200 % på køretøjer eksporteret fra Kina.

Hans retorik antyder et skub for at flytte produktionen fra Mexico til USA, hvilket kan påvirke igangværende og planlagte projekter af virksomheder som Tesla og BYD.

Teslas foreslåede fabrik i Mexico, som blev annonceret tidligere i år med en planlagt investering på 15 milliarder dollar, kan stå over for forsinkelser eller ændringer afhængigt af resultatet af Trumps handelspolitik.

Da Biden-administrationen forbereder sig på at øge tarifferne på elbiler fremstillet i Kina, kan Trumps handelstilgang skabe yderligere usikkerhed for den globale forsyningskæde og investeringsplaner i elbilsektoren.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.