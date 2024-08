NatWest aktiekurs prognose efter Lloyds Bank indtjening

NatWest (LON: NWG) aktiekursen har klaret sig godt i år, hvilket gør den til en af de bedste resultater i FTSE 100-indekset. Den er steget med over 50 % og slog banker som Lloyds Bank, HSBC og Barclays Banks.

Lloyds Banks indtjening

NatWest, moderselskabet for Royal Bank of Scotland, Coutts og Ulster Bank, aktie vil være i søgelyset på fredag, da den offentliggør sine kvartalsvise økonomiske resultater.

Disse tal kommer en dag efter, at Lloyds Bank offentliggjorde blandede resultater og en uge før Bank of England (BoE) afgiver sin rentebeslutning.

I sin erklæring sagde Lloyds, at dets lovbestemte resultat efter skat steg til 2,4 milliarder pund, da dets nettoindkomst faldt med 9%. Dets afkast på materielle egenkapital (RoTE) faldt til 13,5 %. RoTE er et vigtigt tal, der ser på det overskud, som en virksomhed skaber for investorer ved kun at bruge sine materielle aktiver.

Virksomhedens økonomiske oplysninger viste også, at udlån til forbrugere steg til 452 milliarder pund, mens kundernes indskud kom på 474 milliarder pund. Dette er vigtige tal, fordi Lloyds Bank er den største detailbank i Storbritannien.

Andre bemærkelsesværdige målinger var, at dens CET1-ratio steg til 14,1 %, højere end målet på 13 %. Som følge heraf besluttede selskabet at øge sit udbytte med 15%. Denne tendens vil sandsynligvis fortsætte, da Lloyds arbejder på at reducere sin CET1-ratio til 13,5 % ved udgangen af året og 13 % inden 2025.

Ligesom andre europæiske banker har Lloyds gennem årene allokeret kontanter til reserver efter den globale finanskrise (GFC). Nu reducerer de fleste af dem disse reserver for at tilpasse sig deres internationale jævnaldrende.

NatWest indtjening forude

NatWest-aktiekursen vil nu være i søgelyset, når selskabet offentliggør sit økonomiske resultat på fredag.

Konsensus blandt analytikere er, at dens samlede indkomst i andet kvartal faldt fra 3,4 milliarder pund til 3,40 milliarder pund i andet kvartal. Den nøje overvågede nettorenteindtægt (NII) forventes at komme på 2,61 milliarder pund fra 2,615 milliarder pund i første kvartal, hvilket betyder, at virkningen af Bank of Englands renteforhøjelser er aftaget.

Analytikere forventer også, at selskabets overskud for perioden vil komme på 904 millioner pund. Nettolån til kunder forventes at være £360 milliarder, højere end det foregående kvartals £378 milliarder.

Alt i alt mener analytikere, at dette år bliver svagere end i 2023, hvor banken nød godt af høje renter. I den forbindelse er det synspunkt, at virksomhedens omsætning vil falde fra 14,7 milliarder pund i 2023 til 13,8 milliarder pund.

I modsætning til Lloyds har NatWest ikke meget plads til at reducere sine kapitalreserver, da dets CET1 ratio forventes at komme ind på 13,1 %.

Bank of Englands beslutning

Den næste vigtige katalysator for NatWest-aktien kommer torsdag i næste uge, hvor Bank of England offentliggør sin rentebeslutning.

Denne beslutning vil komme på et tidspunkt, hvor den britiske økonomi klarer sig godt. En rapport fra S&P Global onsdag viste, at PMI’erne for fremstilling og service steg i juli. Inflationen er faldet til BoE’s mål, mens pund har været en af de bedst præsterende valutaer i den udviklede verden.

Derfor er analytikerne i stykker over, hvad de kan forvente på dette møde. Nogle mener, at banken vil beslutte at sænke renten med 0,25 %, mens andre forventer, at den vil holde renten uændret. Sidstnævnte er blevet motiveret af en nylig udtalelse fra Huw Pill, bankens cheføkonom. Pill mener, at det er for tidligt for BoE at fejre inflationen.

I teorien skulle NatWest aktiekursen falde, hvis BoE begynder at sænke renten, da det vil betyde lavere renteindtægter. Jeg tror dog på, at NatWest og andre banker vil klare sig godt, når BoE og Fed begynder at sænke renten.

Dette forklarer, hvorfor de fleste analytikere er positive over for NWG-aktien. Nogle af de mest bullish er analytikere fra Deutsche Bank og Peel Hunt.

NatWest aktiekursanalyse

NatWest aktiekursen faldt til et lavpunkt på 326p torsdag efter den blandede Lloyds-indtjening. Dette var et vigtigt niveau, da det var langs den nedre side af den stigende kanal vist i blåt.

Den hoppede derefter tilbage og bevægede sig over nøglemodstandspunktet ved 330p, dets højeste punkt den 16. maj. Aktien forbliver over 50-dages og 100-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA).

Den er også hoppet over den første modstand i Woodie-omdrejningspunkterne. Derfor vil aktien sandsynligvis fortsætte med at stige, efterhånden som købere sigter mod det højeste år til dato på 342p. En pause over oversiden af kanalen vil pege på flere gevinster. Dette synspunkt er i overensstemmelse med min sidste NWG-prognose.

På bagsiden vil et træk under den nederste side af kanalen pege på mere ulempe, hvor det næste punkt at se er på 313p.

