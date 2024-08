Sådan investerer du i cybersikkerhed: Sagen for ETF’er midt i CrowdStrikes uro

I kølvandet på et dramatisk fald på 33 % i CrowdStrikes aktier ser kyndige investorer som Cathie Wood en købsmulighed. Men for detailinvestorer kan beslutningen om at købe en aktie, der styrtdykkede, eller vente på usikkerheden være skræmmende.

Mens CrowdStrike arbejder hen imod en løsning, er der optimisme om, at virksomheden snart vil vende tilbage til normal drift, med potentiel statslig bistand til at hjælpe deres genopretning.

For de 29.000 brugere, der stoler på deres cybersikkerhedstjenester, kan dette være gode nyheder.

Analytikere er også optimistiske og forudser en EPS-vækst på 55,6% over de næste 12 måneder og forudsiger, at aktien vil handle til en 55,0x fremadrettet P/E-multipel.

Sagen for investering via ETF’er

I sådanne usikre tider kan det være en mere stabil investeringsstrategi at få eksponering mod cybersikkerhedssektoren gennem en ETF.

Global X Cybersecurity ETF (NASDAQ: BUG) er et godt eksempel.

Denne ETF er designet specifikt til cybersikkerhedsinvestorer og tilbyder diversificeret eksponering på tværs af sektoren.

Global X Cybersecurity ETF ejer 6,63 % i CrowdStrike og lidt mere i Check Point Software Technology Ltd. med 6,75 %.

Denne relativt lille ETF spreder kapital på tværs af forskellige traditionelle sektorer og geografiske områder og omfatter i alt 24 værdipapirer.

Denne diversificering betyder, at specifikke virksomhedsbegivenheder, såsom det seneste CrowdStrike-udstedelse, kun har en mindre indflydelse på ETF’ens kortsigtede præstationer.

For eksempel, mens CrowdStrike faldt 33% for nylig, faldt BUG kun med 0,7%.

Denne stabilitet skyldes, at andre virksomheder inden for ETF’en kan absorbere forretningen fra CrowdStrikes utilfredse kunder, hvilket udligner volatiliteten og giver en mere jævn investeringsoplevelse.

Potentiale for øget statsstøtte

Den seneste begivenhed understreger også cybersikkerhedens kritiske rolle i det nationale forsvar.

Den amerikanske regerings svar på CrowdStrikes situation fremhæver vigtigheden af cybersikkerhed, da CrowdStrike-embedsmænd allerede har vidnet for Kongressen flere gange.

Forsigtige investorer bør overvåge, hvordan regeringen støtter sektoren. Vil det finansiere CrowdStrike for at styrke sin forretning? Kunne det tilbyde økonomisk støtte til andre cybersikkerhedsvirksomheder for at forbedre ydeevnen over hele linjen?

Det er vigtige spørgsmål, men de illustrerer også, hvorfor ETF’er som BUG er værdifulde.

De giver sektordækkende eksponering, hvilket giver investorer mulighed for at drage fordel af ethvert øget offentligt forbrug på cybersikkerhed globalt.

Risici forbundet med BUG

Investering i cybersikkerhed er naturligvis forbundet med risici, og BUG er ingen undtagelse.

ETF’en er 100 % investeret i informationsteknologisektoren, hvor dens top 10-positioner udgør mere end halvdelen af fonden.

Denne koncentration er noget, investorer skal være opmærksomme på.

Ifølge en Morningstar-analytiker, “Cybersikkerhedsinvestorer ved ofte, hvad de går ind til. Porteføljen er meget koncentreret med betydelig eksponering mod topbeholdningerne.”

Hvis CrowdStrike kommer sig fra sin nuværende knibe, vil dens vækst påvirke ETF’en positivt.

Hvis ikke, vil andre cybersikkerhedsfirmaer inden for ETF’en sandsynligvis drage fordel, hvilket giver et sikkerhedsnet for investorer. Uanset hvad, gør investering i BUG det muligt at fange vækst i cybersikkerhedssektoren uden at stå over for store nedadrettede risici.

For investorer, der ønsker at navigere i det volatile cybersikkerhedslandskab, kan ETF’er som Global X Cybersecurity ETF betragtes som en afbalanceret og diversificeret mulighed.

Ved at sprede investeringer på tværs af flere virksomheder afbøder disse ETF’er risici og udnytter sektorvækst, hvilket gør dem til et fornuftigt valg for dem, der er på vagt over for direkte aktieinvesteringer i turbulente tider.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.