Trump for at tale om verdens største Bitcoin-konference: Nøgleindsigter og hvad man kan forvente

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Donald Trump, der for nylig har døbt sig selv som “kryptokandidat”, skal tale til Bitcoin-konferencen i Nashville, Tennessee, og markere et vigtigt øjeblik i krydsfeltet mellem kryptovaluta og politik.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Begivenheden, der er kendt som verdens største årlige Bitcoin-fejring, vil indeholde Trumps 30-minutters tale under konferencens afslutningssession kl. 14.00 CT i morgen.

Dette vil være første gang, en præsidentkandidat har deltaget i Bitcoin-konferencen, hvilket sætter gang i diskussioner om Trumps potentielle støtte fra kryptosamfundet i det kommende valg.

Trumps holdning til kryptovaluta har ændret sig dramatisk gennem årene, hvilket nu positionerer ham som en fortaler for digital valuta.

Krypto: Trumps nye politiske allierede?

Copy link to section

Inkluderingen af kryptovaluta i den nuværende valgcyklus har været bemærkelsesværdig. Trumps udviklende perspektiv på digital valuta betyder en stor vending.

Tidligere kritiserede han Bitcoin som “en fidus mod den amerikanske dollar” og anså centralbankernes digitale valutaer som “meget farlige”, selv mærkede krypto som “en katastrofe, der venter på at ske.”

På trods af denne tidligere misbilligelse hævder Trump nu at være “god” med krypto. Hans kampagne accepterer donationer i Bitcoin, Ether, Dogecoin, Solana og andre kryptovalutaer.

Hans vicepræsidentkandidat, senator JD Vance fra Ohio, er også en kendt krypto-tilhænger, med Bitcoin-beholdninger værd mellem $100.001 og $250.000 gennem Coinbase.

Krypto-samfundet er ivrige efter at høre Trumps planer for cryptocurrency og blockchain-politikstøtte.

Selvom han endnu ikke har detaljeret specifikke politikker, mødtes Trump med kryptominearbejdere i sidste måned og slog til lyd for, at alle tilbageværende Bitcoin skulle udvindes i USA

Hvem ellers deltager i Bitcoin-konferencen i Nashville?

Copy link to section

Bitcoin-konferencen i Nashville er blevet til en betydelig politisk scene. Udover Trump vil den uafhængige præsidentkandidat Robert F. Kennedy Jr. også tale om kryptovaluta.

Kennedy, en kendt krypto-entusiast, har tidligere udtrykt ønske om at lægge hele det amerikanske budget på blockchain for offentlig adgang.

Vivek Ramaswamy, en tidligere republikansk præsidentkandidat og en krypto-tilhænger, vil også tale til konferencen.

På trods af at han trak sig fra kapløbet, havde Ramaswamy opnået betydelig opbakning fra kryptosamfundet med sine opfordringer til at afslutte, hvad han kaldte “Bidens krig mod krypto” og sikre, at Bitcoin og andre kryptovalutaer blev produceret i USA

Andre prominente personer i kryptoverdenen, såsom ARK Investments Cathie Wood,

MicroStrategys Michael Saylor og whistlebloweren Edward Snowden er også planlagt til at deltage i begivenheden.

Trumps kryptostrategi: Er det et politisk træk eller ægte støtte?

Copy link to section

Trumps beslutning om at tale ved Bitcoin-konferencen ses af mange som et strategisk træk for at få støtte fra det voksende kryptosamfund.

Krypto-ekspert og tidligere seniorrådgiver for Joe Biden, Moe Vela, foreslog, at Trump sandsynligvis vil sige, hvad hans publikum ønsker at høre.

Denne tilgang kan hjælpe ham med at vinde vælgere, der brænder for digitale valutaer.

Trumps skiftende holdning til kryptovaluta og hans engagement med kryptofortalere fremhæver den stigende politiske betydning af digitale valutaer.

Med flere politiske personer, der diskuterer og støtter krypto, er emnet sat til at spille en afgørende rolle i det kommende valg.

Tilstedeværelsen af fremtrædende politiske og kryptofigurer på Bitcoin-konferencen understreger den potentielle indvirkning af deres politikker på fremtiden for digitale valutaer.

Mens Trump, Kennedy og Ramaswamy skitserer deres visioner for kryptoregulering og -støtte, vil deres taler blive nøje overvåget af både kryptosamfundet og politiske analytikere.

Bitcoin-konferencen i Nashville er klar til at blive en afgørende begivenhed, ikke kun for kryptoverdenen, men også for det politiske landskab.

Konvergensen mellem politik og kryptovaluta ved denne begivenhed signalerer en voksende erkendelse af betydningen af digitale valutaer i udformningen af fremtidige politikker.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.