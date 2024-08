GALA-tokenet stiger, da Gala Gold-medlemsgebyret stiger til $100

GALA-tokenet har vist et bemærkelsesværdigt opsving efter et markant fald i den seneste uge. Web3-tokenet er steget med 3,21% i løbet af de seneste 24 timer til $0,02333.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Dette vende tilbage falder sammen med Gala Games’ meddelelse om at øge Gala Gold-medlemsgebyret til $100 og GalaChains sikkerhedsopgradering.

Forøgelse af Gala Gold-medlemskabsomkostningerne er rettet mod at bevare VIP-fællesskabets eksklusivitet, hvilket afspejler Galas strategi om at belønne sine mest dedikerede medlemmer.

Forhøjelse af Gala Gold-medlemsgebyret

Copy link to section

Gala Games, kendt for sit robuste økosystem, der omfatter spil, musik og film, har annonceret en stigning i Gala Gold-medlemsgebyret fra $50 til $100.

Denne VIP-klub, oprindeligt prissat til $10, giver medlemmer livstidsadgang til en række eksklusive fordele. Stigningen i medlemsomkostninger er en strategisk beslutning om at bevare fællesskabets eksklusivitet og kvalitet.

Gala Gold blev skabt for at skelne de mest dedikerede medlemmer fra afslappede brugere. Medlemskabet sikrer en kurateret gruppe af individer, som er dybt engagerede i Gala-økosystemet.

Klubmedlemmerne drager fordel af eksklusive Discord-kanaler til annonceringer, smugkig, diskussioner og begivenheder.

Gala Gold-medlemmer nyder også direkte interaktion med virksomhedsledere og tidlig adgang til information, og får ofte indsigt, før de deles offentligt.

Klubben fremmer et tæt fællesskab, der har stor indflydelse på retningen og forbedringen af Galas tilbud.

Desuden modtager VIP-klubbens medlemmer med jævne mellemrum gratis NFT’er, som kan omfatte genstande i spillet og unikke digitale aktiver, hvilket forbedrer deres samlede oplevelse.

Disse drops er baseret på øjebliksbilleder af nuværende medlemmer, hvilket sikrer, at kun dem, der har betalt medlemskontingentet inden snapshot-datoen, nyder godt af disse eksklusive varer.

Copy link to section

Ud over forhøjelsen af Gala Gold-medlemsgebyret har GalaChain annonceret en afgørende opgradering til GalaSwap API, der træder i kraft den 1. august 2024.

Denne opgradering standardiserer signaturprocessen for API-operationer og accepterer kun én specifik signatur for en given operation.

API-brugere skal opdatere deres signeringskode for at generere den nyligt accepterede signatur, da undladelse af at gøre det vil resultere i fejl som “S-værdien er for høj.”

Selvom sikkerhedsopgraderingen kommer to måneder efter, at et sikkerhedsbrud resulterede i uautoriseret prægning og salg af GALA-tokens til en værdi af 23 millioner dollars, er det ikke et svar på eventuelle aktuelle sårbarheder. Det er blot en foranstaltning for at styrke GalaChains sikkerhed.

Brugere er blevet opfordret til at konsultere den opdaterede GalaSwap API-dokumentation og sikre, at deres systemer overholder de nye krav.

Derudover er supportteamet tilgængeligt for at hjælpe brugere gennem overgangen, hvilket sikrer en jævn og sikker opdateringsproces.

Mens Gala Game og GalaChain-økosystemerne fortsætter med at udvikle sig, er alle øjne rettet mod GALA-tokenet, især når det vender tilbage.

Bemærkelsesværdigt er 24-timers handelsvolumen også stigende med en stigning på 27,61% til $61,99 mio., hvilket signalerer en øget interesse for tokenet, når det vender tilbage fra det ugentlige fald.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.