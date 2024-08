Morgan Stanley nedgraderer STMicroelectronics efter svage Q2-resultater: Skal du sælge eller holde?

STMicroelectronics NV (NYSE: STM) oplevede et betydeligt fald i aktiekursen i går, faldende over 15 % efter at have rapporteret blandet indtjening i 2. kvartal og igen sænket sine omsætningsforventninger for 2024.

Virksomheden rapporterede Q2 GAAP EPS på $0,38, hvilket slog forventningerne med $0,03, men dens omsætning på $3,23 milliarder mistede estimater med $40 millioner, hvilket repræsenterer et fald på 25,4% år-til-år.

Nettolikviditet fra driftsaktiviteter faldt til $702 millioner, et fald fra $1,31 milliarder i samme kvartal sidste år.

Selskabets nettocapex var $528 millioner, og det frie cash flow var $159 millioner, begge fald i forhold til året før.

Lagerniveauet steg en smule til 2,81 milliarder dollars, hvor dagsalget af lagerbeholdning steg til 130 dage fra 126 dage for et år siden.

Selskabets justerede nettofinansielle stilling var på 2,80 milliarder dollars pr. 29. juni 2024.

For 3. kvartal forventer STMicroelectronics en nettoomsætning på $3,25 milliarder og en bruttomargin på 38%, hvilket er under markedets forventninger på $3,55 milliarder.

Helårsindtægtsprognosen er blevet skåret ned til et interval på $13,2 milliarder til $13,7 milliarder, et fald fra tidligere estimater på $14 milliarder til $15 milliarder.

Analytikernes synspunkter

Morgan Stanley reagerede på den svage indtjening og reviderede sine udsigter ved at nedgradere STMicroelectronics fra Overvægt til Equal-Weight og sænke kursmålet til $35 fra $48.

Analytiker Lee Simpson bemærkede udbredt svaghed på nøgleområder, især inden for bil- og industrisegmenter, hvilket førte til den reducerede guidance.

Nedjusteringen afspejler bekymringer over virksomhedens begrænsede synlighed og vedvarende svaghed i 3. kvartal, herunder bruttomarginpåvirkninger fra dybere underudnyttelsesgebyrer og produktmixeffekter.

Andre analytikere har forskellige holdninger til STMicroelectronics. Goldman Sachs opgraderede for nylig aktien til Neutral fra Sell, med henvisning til en forbedret efterspørgsel på flere slutmarkeder og satte et kursmål på $45,80.

Goldman Sachs-analytikere fremhævede potentielt opsving på forbrugernes slutmarkeder og langsigtede fordele ved brug af elbiler på trods af udfordringer på kort sigt.

Halvledermarkedet er fortsat volatilt, og mens nogle analytikere ser potentiale for genopretning, er andre fortsat forsigtige i betragtning af den nuværende nedtur.

Seneste udvikling hos STMicroelectronics

På udviklingsfronten modtog STMicroelectronics EU regulatorisk godkendelse for 2 milliarder euro i italiensk statsstøtte til at etablere en ny halvlederfabrik på Sicilien.

Denne facilitet er en del af en større investering på 5 milliarder euro til at producere siliciumcarbid-kraftenheder med det formål at styrke Europas halvlederforsyningskæde og reducere afhængigheden af import.

Anlægget forventes at være fuldt operationelt i 2032, hvilket bidrager væsentligt til virksomhedens langsigtede vækstudsigter.

På trods af udfordringerne fortsætter STMicroelectronics med at investere i vækst og aktionærafkast.

Virksomheden gennemførte et aktietilbagekøbsprogram på 1,04 milliarder dollar og annoncerede en ny tilbagekøbsplan på 1,1 milliarder dollar over tre år.

Disse handlinger afspejler ledelsens tillid til virksomhedens fremtid trods den nuværende modvind.

STMicroelectronics’ finansielle nettoposition er fortsat stærk med en samlet likviditet på $6,29 milliarder og en samlet finansiel gæld på $3,09 milliarder pr. 29. juni 2024.

Fundamental og værdiansættelse

Grundlæggende navigerer STMicroelectronics i et vanskeligt markedsmiljø. Virksomhedens omsætning fra nøglesegmenter, herunder Analog, Power & Discrete og Microcontrollere, er faldet betydeligt år-til-år.

Driftsindtægterne faldt med 67,3% til $375 millioner, og driftsmarginen faldt til 11,6% fra 26,5% året før.

Disse fald var drevet af reduceret efterspørgsel i bil- og industrisektoren og højere afgifter for uudnyttet kapacitet.

Værdiansættelsesmæssigt handler STMicroelectronics til en rabat i forhold til sine peers.

På trods af de seneste tilbageslag forbliver virksomhedens langsigtede udsigter inden for strukturelle vækstområder som energiomstilling, datacentre og mikrocontrollere stærke.

Ifølge nogle analytikere udgør STMicroelectronics’ nettolikviditet og igangværende investeringer i kapacitetsudvidelse og tilbagekøb en polstring mod den nuværende nedtur.

Langsigtet støtte brudt

Mens STMicroelectronics’ aktie allerede var i en nedadgående trend på de langsigtede diagrammer, er den efter gårsdagens træk brudt under sin stærke støtte nær $34,6, hvilket ikke er et godt tegn for tyre.





STM-diagram af TradingView

I betragtning af det bearish momentum på tværs af tidsrammer, skal investorer, der ser på dette fald som en købsmulighed, udvise forsigtighed.

Hvis det bearish momentum hersker, vil aktien næste gang kun finde støtte i nærheden af $29. Så enhver langsigtet bullish position må kun startes med et stop loss på $28,8.

Handlere, der er bearish på aktien, kan indlede en kort position på et mindre bounceback nær $34 med et stop loss på $36,75. De kan booke overskud over $29.

