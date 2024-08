Obamas støtter Kamala Harris som præsident i ny kampagnevideo

Tidligere præsident Barack Obama og tidligere førstedame Michelle Obama har officielt godkendt vicepræsident Kamala Harris som præsident.

Godkendelsen blev annonceret i en 55-sekunders video udgivet af Harris-kampagnen fredag.

Kamala Harris får støtte fra Obamas

Videoen viser vicepræsident Harris backstage ved en begivenhed, på vej mod hendes kortege. Hun besvarer et telefonopkald på højttaleren og afslører stemmerne fra både Barack og Michelle Obama.

“Aww, hej, I er begge sammen! Åh, det er godt at høre jer begge,” siger Harris varmt i videoen.

Michelle Obama starter godkendelsen med at sige,

Jeg kan ikke få dette telefonopkald uden at sige til min pige Kamala: Jeg er stolt af dig. Det her bliver historisk.

Barack Obama følger efter og siger,

Vi ringede for at sige, at Michelle og jeg ikke kunne være stoltere over at støtte dig og gøre alt, hvad vi kan for at få dig igennem dette valg og ind i det ovale kontor.”

Vicepræsident Harris svarer med taknemmelighed: “Tak for dit venskab. Vi skal have det sjovt med det her.”

Hvorfor er denne godkendelse vigtig for Harris?

De meget ventede tilslutninger fra Obamas bekræfter deres fulde støtte til Harris, hvilket dæmper enhver spekulation om deres holdning.

Harris, nu den de facto demokratiske præsidentkandidat, modtog denne opbakning få dage efter, at andre ledende skikkelser i det demokratiske parti offentligt støttede hende efter præsident Joe Bidens meddelelse den 21. juli om, at han ikke ville søge genvalg.

NBC News rapporterede, at Barack Obama har været i regelmæssig kontakt med Harris i løbet af ugen og tilbudt råd om, hvordan man hurtigt kan opbygge hendes kampagneoperation ved hjælp af ressourcerne fra Bidens tidligere kampagne.

Kampagnespor og kommende stævne

Begge Obamas forventes at spille aktive roller i Harris’ kampagne, med planer om at ramme kampagnesporet senere på sommeren og efteråret. Deres involvering har til formål at give energi til demokratiske vælgere, hvoraf mange allerede er begejstrede for Harris’ kandidatur.

Derudover forventes både Barack og Michelle Obama at have fremtrædende taletidspunkter ved det demokratiske nationale konvent i Chicago i august.

Dette stævne vil være partiets første personligt stævne siden 2016, der markerer en betydningsfuld begivenhed i optakten til præsidentvalget i 2024.

Hvad er konteksten for Obamas godkendelse?

Denne tilslutning fra Obamas er vigtig for Harris, da den ikke kun styrker hendes støtte inden for Det Demokratiske Parti, men også udnytter Obamas popularitet og indflydelse til at opmuntre vælgerne.

Opbakningen fra så højt profilerede personer i partiet vil sandsynligvis øge hendes kampagnes synlighed og troværdighed.

Barack Obamas involvering i at yde strategisk rådgivning og støtte understreger vigtigheden af en samlet og velkoordineret kampagneoperation.

Overgangen fra Bidens kampagneinfrastruktur til Harris kampagne skal være problemfri for at opretholde momentum og sikre effektiv brug af ressourcer.

Efterhånden som kampagnen skrider frem, forventes Obamas aktive deltagelse at spille en afgørende rolle i at samle støtte og fremme vælgerengagementet.

Deres støtte, kombineret med deres forventede tilstedeværelse på kampagnesporet og ved konventet, understreger Det Demokratiske Partis fælles indsats for at præsentere en stærk og samlet front i det kommende valg.

