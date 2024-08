Trump planlægger at vende tilbage til stedet for attentatforsøget for et ‘stort og smukt møde’, da Obamas støtter Harris

I løbet af en uge fyldt med betydelige politiske udviklinger meddelte tidligere præsident Donald Trump, at han havde til hensigt at gense Butler, Pennsylvania, stedet for et tidligere mordforsøg, mens vicepræsident Kamala Harris modtog påtegninger fra tidligere præsident Barack Obama og tidligere førstedame Michelle Obama, hvilket styrker hendes kampagne for den demokratiske præsidentkandidat.

Donald Trump, den republikanske præsidentkandidat, afslørede planer om at holde en demonstration i Butler, Pennsylvania, det sted , hvor han med nød og næppe undslap et mordforsøg.

På sin sociale medieplatform, Truth Social, udtalte Trump: “JEG VIL TILBAGE TIL BUTLER, PENNSYLVANIA, TIL ET STORT OG SMUKT RALLY.”

Selvom detaljer om dato og sted ikke blev afsløret, understreger meddelelsen Trumps vilje til at genoprette forbindelsen til vælgere i kritiske svingstater.

Harris tager fart med Obama-godkendelser

Kamala Harris, den første sorte og asiatiske amerikanske kvinde til at fungere som vicepræsident, har hurtigt opnået betydelig demokratisk støtte efter præsident Joe Bidens beslutning om at trække sig fra præsidentvalget.

I denne uge fik Harris’ kampagne et markant løft, da Barack og Michelle Obama støttede hendes bud på præsidentposten.

I en video udgivet af Harris’ kampagne udtrykte Barack Obama sin stolthed over at støtte Harris og lovede at støtte hende gennem hele valget.

De seneste offentlige meningsmålinger afspejler en indsnævring af kløften mellem Trump og Harris.

En meningsmåling fra Wall Street Journal udgivet fredag viser, at Trump fører med 49 % støtte sammenlignet med Harriss 47 %, med en fejlmargin på tre procentpoint.

Dette er et markant skift fra en tidligere meningsmåling, hvor Trump havde et forspring på seks point over præsident Biden.

Trump møder Netanyahu

I andre tilfælde mødtes Trump med den israelske premierminister Benjamin Netanyahu på sit feriested i Florida.

Dette møde kom dagen efter Netanyahus drøftelser med Biden og Harris i Washington. Trump og Netanyahu bekræftede deres stærke forhold og afviste enhver spekulation om spænding.

Harris tog derimod en mere selvsikker holdning til Gaza-konflikten under sit møde med Netanyahu.

Hun opfordrede til en øjeblikkelig våbenhvile og udtrykte bekymring over den humanitære indvirkning på palæstinensiske civile.

“Det er på tide, at denne krig slutter,” sagde Harris i en tv-transmitteret tale. Trump kritiserede hendes udtalelser som “respektløse” og fremhævede den igangværende uenighed i USA’s udenrigspolitiske tilgange.

Hvorfor Trump ønsker at besøge Butler, Pennsylvania igen

Trumps beslutning om at besøge Butler, Pennsylvania, signalerer hans fortsatte strategi for at give energi til sin base i centrale stater.

Attentatforsøgets placering tilføjer et dramatisk element til hans kampagnefortælling, hvilket potentielt forstærker hans image som en modstandsdygtig leder.

Efterhånden som valget nærmer sig, indikerer de strammere meningsmålinger et stærkt konkurrencepræget kapløb. Begge kampagner forventes at intensivere deres indsats ved at udnytte tilslutninger, strategiske møder og politiske holdninger til at påvirke uafklarede vælgere.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.