Kamala Harris satser på at nulstille kryptorelationer, mens Blackjack ($JACK)-lanceringen nærmer sig den 31. juli

Den amerikanske vicepræsident Kamala Harris søger efter sigende at nulstille forholdet til store amerikanske kryptovalutavirksomheder som en del af hendes kampagnestrategi for det kommende valg.

Dette skridt signalerer et potentielt skift i Det Demokratiske Partis holdning til kryptobranchen, som har været udsat for betydelig reguleringskontrol under Biden-regeringen.

Harris satser på at rette tilknytningen til de bedste kryptofirmaer

Ifølge en rapport fra Financial Times har Harris’ team nået ud til førende cryptocurrency-virksomheder, herunder Coinbase, Circle og Ripple Labs, for at anmode om møder.

Denne indsats ses som et strategisk omdrejningspunkt for at ændre kryptomarkedsdeltagernes syn på Det Demokratiske Parti, som er blevet kritiseret for dets aggressive regulatoriske tilgang til branchen.

Harris’ kampagne har til formål at adskille hende fra Biden-regeringen ved at engagere sig med kryptovalutavirksomheder for at “opbygge et konstruktivt forhold.”

Denne nye position kan være afgørende, da hun forbereder sig til valget, især med den stigende interesse fra teknologisektorens donorer.

Ved at præsentere sig selv som en mere kryptovenlig kandidat, håber Harris at få støtte fra det stigende antal kryptodeltagere inden for den demokratiske base.

Kamala Harris’ forsøg på at genoprette forholdet til kryptoindustrien afspejler en strategisk drejning, mens hun forbereder sig på det kommende valg. De bredere konsekvenser af dette holdningsskift kan have betydelige effekter på kryptovalutamarkedet med potentielle fordele for investorerne i nye mønter som Blackjack.

Denne artikel er et samarbejde mellem vores redaktører og vores partnere, og kan indeholde sponsoreret reklameindhold og links. Indholdet er ikke tiltænkt som økonomisk rådgivning og er kun til oplysningsformål.