STORJ-prisen stiger med 25 %, da Lattice 2024-konferencen starter

Storj-prisen steg mere end 25% for at føre topvindende altcoins. Tokenets fordel kommer, når en stor konference, der samler forskere fra hele verden, starter på University of Liverpool.

STORJ handlede omkring $0,48 i skrivende stund, med dets daglige volumen op på mere end 1.700% til $196 millioner. Den himmelflugtende STORJ overgik bemærkelsesværdige 24-timers kunstnere, inklusive Bitcoin Cash, Helium og JasmyCoin.

Hvad er Storj?

Storj, der blev lanceret i 2018, er en blockchain-startup, der tilbyder en decentraliseret cloud-lagringsplatform.

Netværket lejer lagerplads fra organisationer og enkeltpersoner over hele kloden. Den tildeler dette til kunder, der søger adgang til hurtige, billige, sikre grafikbehandlingsenheder (GPU’er). I dette økosystem får rumudbydere eller noder det indfødte token STORJ som belønning.

Storj vinder, da Lattice 2024-konferencen begynder

Efter for nylig at have erhvervet Valdi, en GPU-udbyder baseret i Pasadena, Californien, søger Storj at udvide sin synlighed på Lattice 2024-konferencen.

Den årlige konference er et internationalt symposium om Lattice Field Theory, der tiltrækker forskere fra hele verden.

Storj bemærkede for nylig, at platformen var klar til Lattice 2024. Den seneste udgave er den 41. af konferencen og finder sted på University of Liverpool fra 28. juli til 3. august 2024.

@storj is ready for Lattice 2024! 🎉 The University of Liverpool will be brimming with innovation, 💡new ideas & 🔍 discoveries, July 28 – Aug 3!

Learn about the event here: https://t.co/S4veOYr3Zq #Lattice2024 #CloudStorage #Liverpool pic.twitter.com/jQsL2F4d01 — Storj (@storj) July 22, 2024

Oprindeligt. Gitter samlede partikelfysikere. Konferencen er dog vokset til at omfatte nye emner som algoritmer, maskinarkitektur og kvanteberegning.

Deltagerne ved dette års begivenhed forventer innovation, nye ideer om kvantefeltteorier og opdagelser.

Storj er en af sponsorerne for Lattice 2024, en faktor der kan have været medvirkende til, at prisen på STORJ er steget markant. Dette kommer især, da CoinGecko-data viser, at DePIN-markedet er i trend. Per platformen rangerer Storj over Helium og JasmyCoin i 24-timers og ugentlige gevinster.

STORJ pris forudsigelse

Storjs prisstigning fra det laveste niveau på $0,28 i begyndelsen af juli til over $0,49 betyder, at det handles mere end 20% højere siden det laveste niveau på en måned. 24-timers intervallet i skrivende stund var $0,38 til $0,49.

Gevinster for Storj kommer efter, at kryptoen bekræftede et tyremønster, ifølge en kryptoanalytiker. Javon Marks mener, at der er potentiale for, at breakoutet kan bringe STORJ til over $1. Analytikeren antyder, at det kortsigtede bull-mål kan være over $2,9.

$STORJ, after recently confirming a Bull Pattern, is now recovering with MAJOR STRENGTH here and can be set for much more!



With a target still at $2.95574675, another +474% climb from here could take place and this strength may only be part of this much larger 'picture'… https://t.co/WzkrdM2FWT pic.twitter.com/4QHNkhh9NX — JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) July 27, 2024

Det er bemærkelsesværdigt, at Storj nåede sit rekordhøje niveau på $3,81 i marts 2021, og altcoinen handlede sidst over $1 i december 2023. I øjeblikket er dens top i år til dato $0,90 nået i marts.

